Transportes da un nuevo paso para implantar el corredor Asturias-León-Madrid dentro del nuevo mapa estatal de autobuses

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacará información pública los 31 corredores de autobús que faltaban para completar el nuevo mapa concesional estatal, entre ellos el corredor Asturias-León-Madrid, una de las conexiones que afectarán directamente al Principado. El trámite constituye un nuevo avance en una reforma que Asturias ya respaldó el año pasado y que el Gobierno central prevé tener completamente aprobada antes de que finalice 2026.

La propuesta forma parte de la reorganización de las líneas estatales de autobús de larga distancia impulsada por el departamento que dirige Óscar Puente. El nuevo modelo contempla 34 corredores en toda España, frente al sistema actual, aunque el Ministerio insiste en que se mantendrán las paradas y servicios existentes y que la reforma permitirá mejorar la eficiencia de la red y reducir los tiempos de viaje.

El corredor Asturias-León-Madrid figura entre los 31 anteproyectos que se someterán a consulta pública durante un plazo de treinta días hábiles. Una vez analizadas las alegaciones, los proyectos deberán regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de iniciar los procesos de licitación.

La publicación de estos corredores supone un nuevo paso en una reforma que el Principado ya apoyó en 2025. Asturias fue una de las comunidades que aceptó la propuesta del Ministerio para reorganizar las competencias de las rutas de autobús, de modo que los trayectos íntegramente internos pasen a depender de las autonomías mientras el Estado conserva las conexiones entre comunidades.

Entonces, la Consejería de Movilidad defendió que Asturias partía de una situación favorable porque ya dispone de una red autonómica consolidada que cubre los desplazamientos internos sin depender de las líneas estatales. El Gobierno asturiano sostuvo además que el nuevo esquema permitiría reforzar la oferta regional aprovechando la coordinación con el Ministerio y las compensaciones económicas previstas.

La reforma también se presentó como una vía para acortar los tiempos de viaje en varias conexiones que afectan a Asturias. Hace un año, Transportes planteó importantes reducciones en algunos trayectos interautonómicos, como la línea entre A Coruña y Llanes o la conexión entre Navia y Vigo, aunque esas mejoras siguen pendientes de concretarse y dependerán de las futuras licitaciones. Según fuentes de Transportes, las mejoras se comunicarán cuando se de a conocer cada línea de forma concreta.

El Ministerio sostiene que el nuevo mapa concesional dará servicio a 1.682 municipios, incluirá 600 rutas y 2.294 paradas y permitirá una reducción media de las tarifas del 22%. Asimismo, prevé que la red sea utilizada por alrededor de 31 millones de viajeros al año.

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Con la apertura de la información pública, el corredor Asturias-León-Madrid entra ya en la recta final de un proceso que busca renovar un sistema concesional con décadas de antigüedad y redefinir el transporte estatal por carretera para los próximos años.