Villaverde, investido Honoris Causa en Normandía: "Reconoce la alianza entre universidades"

Título honorífico para el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. La Universidad de Rouen Normandía oficializará en un acto, este miércoles, el reconocimiento como doctor Honoris Causa para el máximo responsable de la institución académica asturiana. La investidura está programada como parte de los actos de la semana internacional que la universidad francesa celebra con motivo de su 60.º aniversario. Villaverde recibirá la máxima distinción académica junto a la profesora brasileña Nilda Guimarães Alves, el estadounidense Thomas Kelly y la belga Laure Bindels. La última vez que se celebró una ceremonia de este tipo en Rouen fue hace una década.

Con el Honoris Causa se quiere reconocer la aportación científica del rector asturiano como catedrático de Derecho Constitucional, así como su contribución clave al impulso de la alianza Ingenium, que reúne a diez universidades de diez países europeos, entre ellos, Oviedo y Normandía.

Su padrino en la ceremonia de investidura será Éric Dargent, profesor de Física de Materiales en la Universidad de Rouen Normandía e investigador en el laboratorio GPM (Groupe de physique des matériaux). Su trabajo se ha centrado en el estudio y caracterización de las propiedades físicas de los materiales polímeros y está considerado también como un destacado gestor académico. Es vicepresidente de Relaciones Internacionales de su universidad y coordina alianzas europeas de educación superior y la movilidad estudiantil.

Villaverde afronta el acto de este miércoles como un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo en beneficio de la Universidad pública como un espacio de pensamiento crítico, compromiso cívico y cooperación internacional. Pero, igualmente entiende que representa un respaldo a la alianza europea Ingenium, que potencia una forma de entender Europa desde el conocimiento, la diversidad y la colaboración entre universidades.

El rector viaja a Rouen acompañado por los vicerrectores de Investigación, Irene Díaz; Sostenibilidad, Inés Peñuelas; Internacionalización, Ana Suárez; Planificación Estratégica, Juan Carlos San Pedro y Docencia, Juan Manuel Marchante. Además, estarán este miércoles en la Universidad de Normandía el delegado del rector para Alianzas Internacionales, Jesús Daniel Santos y Juan Rayón, director de Ingenium.

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