Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 16 de junio de 2026

Oviedo

Cuarenta años en la Unión Europea

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, un coloquio sobre los 40 años de España y Asturias en la Unión Europea, centrado en la visión de los jóvenes asturianos sobre el proyecto europeo. Participarán Alejandro González, presidente de la Red de Estudiantes Erasmus Oviedo; Nerea Pérez Romo, portavoz y presidenta de Equipo Europa en Asturias; Borja Ruisánchez Mier, tesorero nacional de Equipo Europa, y Francisco de Asís Fernández Olanda, director general de Juventud del Principado.

Centro Social Buenavista

El Centro Social Buenavista alberga del 11 al 18 de junio la exposición «Acción sin fronteras», una muestra dedicada a un proyecto de cooperación desarrollado en Guatemala para promover la agroecología y mejorar la seguridad alimentaria de mujeres indígenas. La exposición puede visitarse en el horario habitual de apertura del centro social.

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Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Festival de Artes Escénicas

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo acoge a las 19.00 horas la conferencia «Pessoa y Lisboa: una carta de amor», impartida por Pedro Álvarez Cifuentes, dentro de la programación de FesTribuna 2026, el Festival de Artes Escénicas en Tribuna. La entrada es libre hasta completar aforo.

Aula de Derechos Humanos

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo acoge a las 16.00 horas una nueva sesión del Aula de Derechos Humanos dedicada a los «Delitos de odio y discriminación». Intervendrán Alfonso Morán, fiscal delegado autonómico de delitos de odio y discriminación; la abogada especialista Charo Alises y la letrada Gemma Arbesú. La actividad está organizada por la Fundación Abogacía y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y la Comisión de Derechos Humanos y Extranjería del Colegio de Abogados de Oviedo. La inscripción es gratuita, tanto para la asistencia presencial como en línea.

Concierto Aula de Clarinete

La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto acoge a las 17.00 horas un concierto del Aula de Clarinete, con alumnado de la profesora Ana Pérez. El acceso es libre hasta completar aforo.

Concierto Aula de Oboe

La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto acoge a las 18.30 horas un concierto del Aula de Oboe, con alumnado de la profesora Elena Muñoz Liébana. El acceso es libre hasta completar aforo.

Ciclo cine RADAR

El Teatro Casino de Trubia acoge una proyección del ciclo de cine RADAR con «Niágara», película dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por Marilyn Monroe y Joseph Cotten. El filme, de 89 minutos de duración, combina intriga, pasión y suspense con las cataratas del Niágara como espectacular telón de fondo.

Micro-conciertos en la calle

La plaza del Fontán acoge de 19.30 a 20.00 horas un microconcierto del Combo de Adultos de la Escuela Municipal de Música de Oviedo dentro del ciclo «Microconciertos en la calle».

Museo de Bellas Artes

La exposición «Intercambios» revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feria del Libro de Gijón

A las 18.00 horas, en el Patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, hoy tendrá lugar el coloquio sobre «Salud mental. Libros que sanan» y la presentación de «Refugios de Papel: la lectoescritura como hogar compartido, un espacio vivo de creatividad literaria». Participa: Eslabón (sinhogarismo), Club Social Mar de Niebla (grupos de infancia y adolescencia) y está coordinado por Sonia Segarra. Y a las 20.30 horas, David Toscana presenta «El ejército ciego» (Alfaguara, 2026), XXIX Premio Alfaguara de Novela. Será en conversación con Carlota Suárez.

Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse la exposición «Artefacto de memoria», de la cineasta Ana Izarzugaza. Y hasta el 29 de junio está la muestra «Tramares. Tejiendo arrecifes», fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Centro Social de mayores

de El Llano

En el marco del Proyecto Cultura Cercana, organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural y patrocinado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se celebra hoy la conferencia de música y poesía «El taller de los poetas», a cargo de Rodrigo Olay Valdés. Será a las 11.00 horas, en el Centro Social de Personas Mayores de El Llano, Gijón.

Escuela de Comercio

La colaboración entre las entidades Atenéu Obreru de Xixón y Ástura, para hacer una actividad mensual en torno a la promoción de la cultura asturiana, se materializa hoy en una conferencia del periodista y crítico de arte de LA NUEVA ESPAÑA Luis Feás Costilla, titulada «Colección Cajastur. Toda la verdad sobre su declaración BIC». Será a las 19.00 horas en la segunda planta de la Escuela de Comercio. La conferencia tratará de verificar el proceso legal que desembocó en la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Colección Cajastur, finalmente inventariada en 1.533 obras de arte, en su mayoría pinturas y esculturas, de las que 1.063 son ahora propiedad de Unicaja Banco.

Pista polideportiva de Laviada

La II Feria de Salud Laviada, que lleva por título «Laviada en movimiento», se celebra hoy con charlas, actividades diversas que fomenten estilos de vida saludables, prevención de enfermedades, acceso a recursos de salud y una comida vecinal saludable. Será de 9.00 a 15.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hoy, a las 18.30 horas, en Laboral Centro de Arte se presenta el libro de Claramore «Nos recordarán. Una mirada LGTBIQ+ al arte de todos los tiempos», en una actividad organizada por LABoral en colaboración con XEGA (Colectivu de Llesbianes, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales, Asexuales, Queer y más d’Asturies). Es una actividad, gratuita con inscripción previa, con presentación abierta al público y un coloquio posterior con la autora.

Teatro de la Laboral

«El alma en danza» es el XVII festival de fin de curso de la Academia de Danza Damar que dará comienzo a las 19.00 horas.

Ateneo Jovellanos

Dentro del ciclo «Música e imágenes» del Ateneo Luis Rubio Bardón ofrece hoy la charla «La música y el baile». Será a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra «Aplazar la fragilidad», de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés y comarca

Paseos en barco por la ría

Continúan los paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas desde el pantalán del puerto deportivo a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad permite descubrir el entorno portuario desde el agua y tiene un precio de 8 euros.

Cine en la Casa de Cultura

El auditorio de la Casa de Cultura de Avilés acoge a las 20.15 horas una nueva sesión del ciclo «Cine de los Martes» con la proyección de «La buena hija», largometraje dirigido por Júlia de Paz Solvas. Las entradas tienen un precio de 4 euros.

Donación de sangre

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés acoge el Maratón Extraordinario de Donación de Sangre, que se desarrollará hasta el jueves. La atención al público será de 9.00 a 21.00 horas.

Ruta junto a la Magdalena

El centro sociocultural de Llaranes organiza una caminata por las orillas del río Magdalena, dirigida a participantes de actividades de movimiento consciente, gimnasia y baile activo. La salida está prevista para las 10.30 horas.

Teatro terapéutico en Las Meanas

El Centro de Personas Mayores de Las Meanas acoge de 17.00 a 18.30 horas un taller de teatro terapéutico promovido por la Asociación de Ictus de Asturias (ASICAS). La actividad está abierta a personas con daño cerebral, familiares e interesados.

Fotografía en la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres acoge la exposición colectiva «Pixeladas», del grupo «Mujeres que miran», con obras de quince autoras formadas en el taller de fotografía que dirige Gema Sánchez. Puede visitarse de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, si hay actividad.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge la exposición «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La muestra reúne pinturas y esculturas vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. Hoy a las 19.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se representará la obra de teatro «Al loro», a cargo de la compañía de teatro «San Félix» de Valdesoto.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra «Ars longa, vita brevis» en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística «Ars Longa, vita brevis», que impulsa la asociación cultural «L’Enguedeyu». Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano» en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Presentación del volumen «Monográfico Picos de Europa» del RIDEA en Cangas de Onís

El Real Instituto de Estudios Asturianos presenta en la Casa de la Cultura de Cangas de Onís, a las 19.30 horas, el número 6 de los «Cuadernos del RIDEA», dedicado a los Picos de Europa. En el acto se abordarán distintos aspectos históricos, cartográficos, toponímicos y culturales de la Cordillera a través de varias ponencias a cargo de Xulio Concepción Suárez, Pelayo González-Pumariega Solís, Guillermo Mañana Vázquez, Elisa Villa y Luis Aurelio González Prieto.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Noticias relacionadas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.