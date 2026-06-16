Alianza de la Facultad Padre Ossó con un organismo internacional ligado a la cooperación entre estados iberoamericanos

La Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad de Oviedo, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) han formalizado un convenio de colaboración destinado a impulsar iniciativas conjuntas en los ámbitos de la formación, la investigación, la innovación y la cooperación internacional.

El acuerdo establece un marco de trabajo común orientado a promover proyectos y actividades en los campos educativo, sanitario, social y cultural, con especial atención a los retos que afrontan los países iberoamericanos en materia de inclusión, acceso a la educación, salud y desarrollo comunitario.

Entre sus principales objetivos figura acercar al alumnado a la realidad de la cooperación internacional, favoreciendo una comprensión más amplia de los desafíos globales y de las respuestas que, desde diferentes territorios y contextos, se están articulando para avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.

La colaboración contempla, asimismo, el impulso de la transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias entre instituciones y profesionales de distintos países, promoviendo dinámicas de cooperación norte-sur, sur-norte y sur-sur. Este enfoque permitirá compartir buenas prácticas, generar sinergias y contribuir al diseño de soluciones innovadoras para mejorar las oportunidades de desarrollo y el acceso a servicios esenciales.

El convenio incorpora además una dimensión centrada en la promoción de la autonomía personal, la participación social y la igualdad de oportunidades, con el propósito de favorecer entornos más accesibles e inclusivos en los que todas las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y ejercer una ciudadanía activa.

Durante el acto telemático de firma, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, y el decano de la Facultad Padre Ossó, José Antonio Prieto, destacaron el valor de las alianzas entre instituciones académicas y organismos internacionales para afrontar los desafíos compartidos de la región iberoamericana. Ambos coincidieron en subrayar el papel de la educación como herramienta clave para impulsar la transformación social, fortalecer la cohesión y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

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Con esta alianza, la Facultad Padre Ossó y la OEI consolidan una línea de colaboración estratégica basada en la generación y transferencia de conocimiento, la cooperación entre territorios y el fortalecimiento de iniciativas que contribuyan al bienestar, la inclusión y el progreso de las comunidades iberoamericanas.