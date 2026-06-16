Asturias ya llevó miles de toneladas de residuos a la cementera de León pese a que el Principado ha negado que existiera esa alternativa

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ya trasladó a la cementera de La Robla (León), propiedad de Cementos Tudela Veguín, más de 5.500 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) procedente de la Plantona de Serín, pese a que el Gobierno regional negó públicamente que la posibilidad de llevar residuos a esa instalación para su posible incineración estuviese sobre la mesa.

La gerente de Cogersa, Paz Orviz, cuya relación con el consejero de Movilidad y presidente del Consorcio, Alejandro Calvo, atraviesa momentos de distancia, compareció esta tarde en una comisión de la Junta General y ofreció explicaciones sobre la situación del organismo público, que ha estado en el foco durante los últimos meses por el retraso en la reactivación de la Plantona, la pérdida de fondos europeos, la falta de seguros y la ausencia de una solución definitiva para el CSR.

Orviz fue muy clara en sus explicaciones. A preguntas de Manuel Cifuentes, diputado del PP, reveló que entre noviembre de 2023 y abril de 2024, cuando la Plantona aún estaba operativa, parte de los residuos generados fueron transportados a la cementera de La Robla, propiedad de la empresa de la Corporación Masaveu.

"La empresa Tudela Veguín nos solicitó una serie de toneladas de CSR para sus plantas de Aboño y La Robla con el fin de probar unas reformas que estaban realizando. En esas fechas se enviaron 778 toneladas a la fábrica de Aboño y 5.600 a La Robla", explicó Orviz.

Otra parte de los residuos acabó en el vertedero. "Se trata de instalaciones autorizadas y Cogersa no pagó por ello. Fue a coste cero, dentro del ámbito de esas pruebas y en ese momento nos venía bien", señaló. La gerente añadió que lo que hiciera posteriormente la cementera con esas toneladas no era competencia de Cogersa, aunque, preguntada sobre si fueron destinadas a valorización energética —es decir, a la incineración—, respondió: "Entiendo que sí".

La revelación de Orviz llega tras semanas de polémica en torno al destino del CSR. LA NUEVA ESPAÑA publicó el pasado 24 de mayo que el Principado estudiaba la posibilidad de trasladar residuos a La Robla una vez reactivada la Plantona. Izquierda Unida, contraria a la incineración, se posicionó en contra de esa opción y el Gobierno regional la desmintió poco después. Incluso el presidente del Principado, Adrián Barbón, negó esa posibilidad en el Parlamento. Sin embargo, Orviz confirmó esta tarde que esa vía ya se utilizó durante las pruebas realizadas entre 2023 y 2024. En aquel momento, Alejandro Calvo todavía no presidía Cogersa.

La comparecencia dio para mucho más. Orviz aseguró que la Plantona se reactivará "en las próximas semanas" tras el último retraso acumulado. De hecho, varios operarios ya están recibiendo avisos para reincorporarse a la actividad.

"Si me cesan, volveré a mi puesto de funcionaria"

La gerente también se pronunció sobre la situación interna del organismo semanas después de que Calvo afirmara que su gestión "no había sido ejemplar". Orviz reivindicó su perfil técnico y recordó que "estamos en un consorcio que está en manos de los políticos; nosotros somos soldados de la causa".

En ese sentido, reconoció incluso que no está participando en la elaboración del próximo plan de residuos de Asturias, un documento que ya debería estar en vigor. "Mi relación con la Consejería es cordial en las formas. Si consideran que debo ser reemplazada, volveré a mi puesto de funcionaria, donde viviré mucho más tranquila", afirmó.

Sobre el futuro del CSR, destacó que, una vez la planta vuelva a funcionar a pleno rendimiento, al vertedero de Cogersa le podrían quedar unos ocho años de vida útil. Y, dejando claro que expresaba una opinión personal, señaló que "no me produce sarpullidos la valorización energética; hay plantas que funcionan muy bien", en referencia a la incineración de residuos, una opción a la que se opone IU, socio de Gobierno del PSOE.

La diputada de la coalición, Delia Campomanes, le reprochó posteriormente esas declaraciones y las calificó como una "ocurrencia desafortunada". Orviz añadió además que "no es nadie para negarse" a una posible planta de valorización energética y aseguró que, si finalmente se optara por esa infraestructura, sería partidaria de que se ubicara en Asturias.

La gerente también incidió en la ausencia de un seguro específico para la Plantona, que quedó destruida por un incendio en abril de 2024 y que actualmente sigue sin una póliza de daños propia. "Tengo previsto hacer una modificación del seguro para incluirla y contaremos con esa cobertura", explicó. La instalación no fue asegurada en su momento porque todavía no había sido recepcionada oficialmente.

Respecto a la pérdida de fondos europeos, Orviz admitió que "pecamos de optimismo", aunque recordó que esos recursos fueron asignados a Cogersa por el Gobierno central.

Las explicaciones de la gerente fueron bien recibidas por los grupos de la derecha. PP, Vox y Foro agradecieron su comparecencia. "Todo lo que toca este Gobierno lo gafa. Usted no ha tenido suerte con los consejeros que le han tocado", señaló Manuel Cifuentes. Gonzalo Centeno (Vox) fue aún más explícito: "Con estas explicaciones le perdono todo; hoy es su día de júbilo". Por su parte, Adrián Pumares (Foro) consideró que la gestión de Orviz es "mejorable", pero calificó de "impresentables" las críticas vertidas contra ella por Alejandro Calvo.