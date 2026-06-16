La derecha defiende que Asturias asuma competencias ferroviarias: "No podemos seguir esperando a que otros dicten nuestra política"

El presidente del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, y el secretario general de Foro, Adrián Pumares, presentaron hoy una proposición no de ley conjunta, que se debatirá en el Pleno de la Junta General de la próxima semana, para que Asturias cuente con una estrategia ferroviaria propia y en la que las dos formaciones de la derecha se abren a que la región asuma las competencias de las cercanías, en manos del Estado

El Gobierno regional (PSOE e IU) quiere lograr esas transferencias, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, pero relcama primero que el Ejecutivo central cumpla el plan de cercanías. PP y Foro destacan en su PNL que la estrategia ferroviaria debe servir como base para una posterior "asunción de las transferncias del ancho métrico".

Queipo y Pumares se mostraron muy críticos respecto ala gestión ferroviaria. "Hablamos del futuro de Asturias, de movilidad y de vertebrar el territorio, porque lo que está ocurriendo en Asturias desde hace ya décadas es algo absolutamente calamitoso e insoportable; vamos décadas retrasados a la hora de tener una infraestructura ferroviaria que esté en condiciones actualizadas y dé un servicio de calidad como el que debe dar una red como la que disfrutamos en Asturias, una red amplia pero que tiene una muy mala gestión ferroviaria”, destacó el Presidente del PP, que afirmó que Asturias “no puede seguir esperando a que otros dicten cuál es su política ferroviaria, porque lo cierto es que el Estado, este Gobierno, nos ha abandonado y no tiene en cuenta a Asturias en sus prioridades de inversión”.

El presidente popular puso algunos datos de la “pésima política de gestión ferroviaria durante muchos años”. Así, indicó que en el mes de mayo ha habido 335 retrasos de más de 15 minutos, 306 supresiones de líneas que afectan a 807 servicios, es decir, más de 25 servicios al día. “Asturias no puede continuar en esta senda en la que otros dictan cuál es la política ferroviaria de nuestra comunidad autónoma porque no lo hacen y, por tanto, perdemos muchos años; si no entendemos el ferrocarril como una estrategia propia de Asturias, otros no van a venir a decirnos cuál es la estrategia, al contrario”, resaltó.

El presidente del PP lamentó que lo que hay “son infraestructuras abandonadas y trenes que no caben por los túneles, que luego se retrasan durante años y generan sobrecostes de 20 millones de euros; no lo podemos aceptar