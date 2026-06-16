¿Cómo ha evolucionado el precio de la gasolina en Asturias desde la guerra de Irán? ¿Dónde está ahora más barata?

El anuncio de Donald Trump sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio ha sido recibido con alivio, aunque con prudencia por la inestabilidad que sigue marcando el escenario internacional. Una de las principales incógnitas es si ese avance diplomático podrá traducirse en una rebaja de los carburantes, cuyos precios llevan tiempo presionando a las economías occidentales y al bolsillo de los consumidores. Y es que el conflicto ha sido clave a la hora de hablar del precio que tenemos que pagar cada vez que pasamos por una estación de servicio. ¿Cómo ha evolucionado ese coste? En el siguiente gráfico se puede ver la evolución del precio de la gasolina y el gasoil.

Pero ahora que ya ha acabado la guerra ¿es buen momento para repostar?

En Asturias, los empresarios del sector de las estaciones de servicio consideran que una caída del precio del petróleo podría empezar a notarse en los surtidores en un plazo breve, incluso en dos o tres días. Sin embargo, prefieren mantener la cautela ante la evolución del conflicto y ante otros factores que pueden condicionar la factura final. Entre ellos figura el final de la rebaja fiscal aplicada a los combustibles, una medida cuya retirada podría encarecer el precio en torno a 25 céntimos por litro.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Asturias, José María Barrero, sostiene que "el precio va a bajar", aunque admite reservas sobre el alcance real del acuerdo anunciado, porque "lo han anunciado unas cuantas veces, ojalá sea la definitiva". De momento, explica, el mercado ya ha reaccionado: "hoy mismo (por ayer) ha habido una bajada del precio del petróleo y las cotizaciones en base a las que se establece el precio de la gasolina yu el gasoil".

(En este enlace puedes consultar en tiempo real el precio de las gasolineras y buscar las más baratas de cada concejo).

Barrero precisa, no obstante, que esa bajada todavía no se ha trasladado directamente al consumidor. Según señala, "los precios de hoy son los de la semana pasada", por lo que el posible abaratamiento derivado de las novedades en Oriente Medio aún tardaría unos días en reflejarse en las gasolineras.

El sector también mira con preocupación al calendario fiscal. Barrero recuerda que "el 30 de junio se acaba la bajada del IVA y del impuesto especial, lo que podría traducirse en un aumento de 25 céntimos". Por ese motivo, avanza que las estaciones de servicio pedirán una prórroga de la medida: "solicitaremos que se mantenga la reducción del IVA al menos durante verano".

Más escéptico se muestra Fernando Villa, presidente de la Agrupación Asturiana de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles, Asvecar. A su juicio, la evolución de los precios no dependerá únicamente de la paz o del precio internacional del barril. "Va a depender de los señores que tienen el grifo, que son los que ponen los precios, los operadores, "que ya se embolsaron 218.000 millones sólo en la primera semana de la guerra".

Villa recuerda que en el precio final influyen más variables además del crudo, como las reservas estratégicas, la situación del mercado internacional y la política comercial de algunas estaciones de servicio. Por eso evita anticipar una bajada clara e inmediata. "De todos modos, veremos qué ocurre de aquí a una semana", añadió, al tiempo que aseguró que no van a recuperarse los precios de que disfrutaron los europeos gracias a "determinada situación geoestratégica".

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El sector, por tanto, se mueve entre la expectativa de una posible rebaja y la prudencia ante un mercado especialmente sensible a las tensiones internacionales. La evolución del acuerdo de paz, la cotización del petróleo y el futuro de las rebajas fiscales marcarán en los próximos días el precio que pagarán los conductores en los surtidores.