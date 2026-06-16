Los gestores administrativos urgen a Asturias a rebajar sucesiones: "No es justo volver a pagar por un patrimonio hecho tras tributar"

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago Ollero, defendió este martes en Oviedo la necesidad de que Asturias avance hacia una rebaja o bonificación del impuesto de sucesiones, en línea con la tendencia que, reseña, están siguiendo otras comunidades autónomas. Santiago participó en una jornada organizada por el Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, donde también realizó un diagnóstico muy crítico sobre la situación económica de las pequeñas empresas y los autónomos en España.

El impuesto de Sucesiones en Asturias es muy cuestionado y tachado de "lastre" por los empresarios, aunque el Gobierno del Principado descarta introducir modificaciones. Fernando Santiago lamenta la permanencia del tributo en los términos actuales. "El problema que tiene el impuesto de sucesiones es que cada comunidad autónoma decide de una forma", señaló. A su juicio, cuando la mayoría de regiones avanzan en una dirección y otra comunidad se mantiene en sentido contrario, "probablemente" esta última esté equivocada. "La tendencia de todas las comunidades autónomas está siendo la de establecer bonificaciones o rebajas sobre el impuesto de sucesiones", afirmó.

Fernando Santiago, tercero por la derecha, durante la jornada del Colegio de Gestores Administrativos / Fernando Rodríguez

El presidente de los gestores administrativos sostiene que el impuesto penaliza el ahorro y el esfuerzo acumulado durante toda una vida. "No es justo que una persona esté toda su vida trabajando y que, cuando fallece, el patrimonio que haya hecho, después de pagar impuestos, tenga que volver a pagar un impuesto para que sus herederos lo reciban", defendió. Según añadió, no se trata de una cuestión ideológica, sino de "patrimonio" y de reconocimiento al esfuerzo personal. "Si no primamos el esfuerzo de las personas, no vamos a primar el ahorro y no vamos a primar que un país salga adelante", recalcó.

Santiago reivindicó el papel de los gestores administrativos como profesionales que conocen de primera mano la realidad económica de autónomos, pymes y pequeñas empresas. Recordó que el colectivo lleva las cuentas, las nóminas y los trámites de más de dos millones de autónomos y pequeñas y medianas empresas en España, lo que les permite detectar los problemas del tejido productivo con antelación. "Somos quienes hacemos las nóminas, quienes hacemos las cuentas, quienes lloramos y reímos con cada problema que tienen las empresas", resumió.

Asistentes a la jornada, en Oviedo. / Fernando Rodríguez

Su balance sobre la marcha de la economía es pesimista. "Malos, muy malos", respondió al ser preguntado por cómo están siendo estos meses para las empresas. Aseguró que la situación financiera "no va bien", que muchas compañías siguen "tocadas" desde la pandemia y que, aunque algunos sectores han repuntado gracias al turismo, especialmente la hostelería, el problema de fondo persiste. "No fluye el crédito, las condiciones financieras son malas y las empresas no tienen liquidez", sostiene.

Carga regulatoria

El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos también alertó del impacto de la presión fiscal, el coste de los seguros sociales y la carga regulatoria sobre los pequeños negocios. A su juicio, los autónomos están "perseguidos fiscalmente" y España se sitúa entre los países con mayor presión fiscal de Europa. También advirtió de que la inflación puede volver a repuntar en los próximos meses y de que la recuperación de las empresas que han tocado fondo es especialmente difícil. "Cuando se va mal es un camino tortuoso pero lento hacia abajo, pero cuando uno toca fondo, recuperarse es muy complicado", afirmó.

Santiago puso el foco en las consecuencias que esta situación tiene sobre el comercio de proximidad y las pymes. Advirtió de que, si no se modifican las políticas fiscales y laborales, seguirán cayendo empresas. "No se puede estar lanzando continuamente leyes que afectan a una pluralidad de empresas sin tener en cuenta la idiosincrasia del autónomo o de la pyme", indicó. Entre los ejemplos citó los controles horarios, las nuevas obligaciones administrativas y el incremento de declaraciones, impresos, autorizaciones y papeleo en un contexto que, paradójicamente, es cada vez más telemático. "Esto va a colapsar y, cuando colapse, nos vamos a llevar por delante a la pequeña empresa", alertó.

El borrador de la renta

Santiago también se refirió a la campaña de la renta y aconsejó a los contribuyentes no confirmar el borrador sin revisarlo. Según explicó, los gestores administrativos han realizado este año un 40% más de declaraciones de la renta que el año pasado, en buena medida porque muchos ciudadanos necesitan asesoramiento cuando su situación se sale de los supuestos más sencillos.

El representante de los gestores recordó que los borradores de la Agencia Tributaria se elaboran a partir de datos facilitados por empresas y administraciones, por lo que pueden contener errores u omisiones. "Muchas veces, cuando te dan un borrador a devolver, confirmas, no revisas y no compruebas que los borradores tienen errores", advirtió. Según sostuvo, en más del 15% de los casos las cantidades que figuran en los borradores pueden no ajustarse a la realidad del contribuyente.

Entre los errores más frecuentes citó situaciones familiares no actualizadas, como el nacimiento de un hijo a final de año; o ayudas, subvenciones, prestaciones vinculadas a dependencia de mayores o datos laborales que no hayan sido comunicados correctamente por una empresa. También recordó que, si una compañía ha quebrado o desaparecido y no ha presentado correctamente sus declaraciones informativas, determinados ingresos pueden no aparecer en el borrador, sin que ello exima al contribuyente de declararlos.

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Por eso, insistió, el borrador debe compararse siempre con la situación real de cada persona. "Hay que revisarlo, compararlo y comprobarlo con la realidad del día a día de los ingresos o de los gastos, si eres autónomo", concluyó Santiago, que defendió el papel de los gestores administrativos como acompañantes de ciudadanos y empresas ante una administración cada vez más compleja.