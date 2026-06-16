El Gobierno asturiano apela a la "responsabilidad" de Duro Felguera para concretar la venta del taller de Barros a Indra
El Gobierno regional espera que la homologación del plan financiero "facilite" la operación, pero la empresa asturiana sigue exigiendo "un precio de mercado"
El Gobierno regional espera que Duro Felguera facilite la venta del taller de Barros a Indra tras obtener el visto bueno del juez a su plan de reestructuración. Sin embargo, la compañía asturiana de ingeniería sigue manteniendo que la cantidad que ofrece Indra (6 millones de euros) "no es un precio de mercado" y que el taller tiene un valor "tres veces superior".
"Es una buena noticia que se haya aclarado el futuro inmediato de Duro Felguera. Va a despejar el horizonte a corto plazo y en ese sentido creemos que puede facilitar que se concrete la operación con Indra", señaló Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, en referencia al interés de Indra de adquirir el taller de Barros para crear su segunda fábrica de vehículos militares en Asturias. "El Gobierno apela a la responsabilidad de Duro Felguera y a su compromiso con la industria en Asturias. Esperamos que se aclare y materialice la operación cuanto antes aunque debemos ser discretos y corresponde a las empresas tomar las decisiones oportunas", añadió Peláez.
El Gobierno regional es uno de los acreedores de Duro Felguera y, por tanto, también está afectado por el plan de reestructuración de la compañía que ha sido homologado por el juez. "En cuanto a la asistencia financiera que concedió el Gobierno del Principado de Asturias a través de la SRP por valor de 6 millones de euros, la ratificación judicial del acuerdo de acreedores confirma que ese crédito se sitúa en la parte de la quita", reconoció Peláez.
"Esperemos que la homologación del plan sirva para garantizar la viabilidad del proyecto y del empleo en Duro Felguera", apuntó por su parte Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA en Asturias. "La homologación judicial es una excelente noticia, porque consolida el marco sobre el que debe construirse la Duro Felguera del futuro y despeja la incertidumbre jurídica que pesaba sobre la compañía y sus filiales", señaló Ignacio Requena, secretario general de Industria de CC OO, que añadió "ese futuro exige ahora que el principal socio inversor y el conjunto del accionariado transformen el plan en compromisos reales de inversión y de carga de trabajo" y que Duro Felguera "revierta el apoyo extraordinario que ha recibido en estos años, tanto de las administraciones públicas como de la sociedad asturiana y española, en forma de decisiones responsables y de compromisos ciertos con el territorio que han contribuido a hacer posible este plan de reestructuración". En ese contexto, Requena considera "clave que la compañía facilite, en condiciones de precio justo, la venta del taller de Barros a Indra, una operación determinante para atraer inversión, consolidar una nueva fábrica de alta tecnología y generar empleo de calidad en Langreo y en las comarcas mineras".
Bloqueo y León, candidato
Sin embargo, Duro Felguera no cambia su postura.Fuentes de la compañía señalaron que la venta del taller de Barros "no forma parte" del plan de reestructuración de la compañía que ha homologado el juez y que, como sociedad cotizada que debe responder ante sus accionistas, no puede "malvender" las instalaciones a Indra. Las mismas fuentes apuntaron que el dinero que ofrece la multinacional española de tecnología y defensa (6 millones d euros) "no es un precio justo de mercado" y que el valor del taller "es tres veces más". Además, resaltaron que la operación no es comparable con la del Tallerón (adquirido por Indra por 3,6 millones) porque este está en terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón (es una concesión), en la operación se incluyó la subrogación de los trabajadores y Duro Felguera Calderería Pesada tenía un agujero de 10 millones de euros.
Indra no solo compró el Tallerón a Duro. También adquirió una participación de su filial Epicom y el principal accionista de Indra, la sociedad estatal SEPI, rescató a la compañía asturiana en 2021 con un préstamo de 120 millones que ahora ha aceptado flexibilizar.
Ante el bloqueo de Duro, otros territorios están moviendo hilos para atraer la inversión de Indra. Unión del Pueblo Leonés ha presentado una moción en el ayuntamiento de León para crear un frente político que facilite la implantación del proyecto allí.
La ingeniería ocupará un segundo edificio público en La Felguera
Duro Felguera volverá a operar desde Langreo, su concejo de origen, a partir del 1 de julio y lo hará en dos edificios, ambos propiedad del Principado y ubicados en el Ciudad Tecnológica de Valnalón, en La Felguera.
La compañía de ingeniería había anunciado que iba a ocupar el edificio Incuv@tic 2 de Valnalón, que dejó libre la multinacional tecnológica Capgemini, pero el espacio disponible (3.000 metros cuadrados de oficinas) no es suficiente para todas las actividades de Duro , por lo que ocupará también un segundo inmueble en Valnalón, el conocido como edificio Los Relojes, que perteneció a la antigua factoría siderúrgica de la propia Duro Felguera y que en los últimos años también había sido ocupado temporalmente por Capgemini.
Fuentes de Duro Felguera señalaron que en el edificio Incuv@tic 2 se alojarán las oficinas de ingeniería, mientras que el edificio Los Relojes albergará los servicios corporativos, departamentos como el financiero o el de recursos humanos.
E l plan de reestructuración de Duro Felguera que acaba de ser homologado por el juez incluye la venta de la sede del Parque Científico Tecnológico de Gijón (construida con ayudas públicas) por 13,6 millones de euros a una sociedad del grupo catalán Mecalux.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: 'precaución' ante la llegada de tormentas con granizo
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora