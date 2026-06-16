El Gobierno asturiano apela a la "responsabilidad" de Duro Felguera para concretar la venta del taller de Barros a Indra

El Gobierno regional espera que Duro Felguera facilite la venta del taller de Barros a Indra tras obtener el visto bueno del juez a su plan de reestructuración. Sin embargo, la compañía asturiana de ingeniería sigue manteniendo que la cantidad que ofrece Indra (6 millones de euros) "no es un precio de mercado" y que el taller tiene un valor "tres veces superior".

"Es una buena noticia que se haya aclarado el futuro inmediato de Duro Felguera. Va a despejar el horizonte a corto plazo y en ese sentido creemos que puede facilitar que se concrete la operación con Indra", señaló Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, en referencia al interés de Indra de adquirir el taller de Barros para crear su segunda fábrica de vehículos militares en Asturias. "El Gobierno apela a la responsabilidad de Duro Felguera y a su compromiso con la industria en Asturias. Esperamos que se aclare y materialice la operación cuanto antes aunque debemos ser discretos y corresponde a las empresas tomar las decisiones oportunas", añadió Peláez.

El Gobierno regional es uno de los acreedores de Duro Felguera y, por tanto, también está afectado por el plan de reestructuración de la compañía que ha sido homologado por el juez. "En cuanto a la asistencia financiera que concedió el Gobierno del Principado de Asturias a través de la SRP por valor de 6 millones de euros, la ratificación judicial del acuerdo de acreedores confirma que ese crédito se sitúa en la parte de la quita", reconoció Peláez.

"Esperemos que la homologación del plan sirva para garantizar la viabilidad del proyecto y del empleo en Duro Felguera", apuntó por su parte Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA en Asturias. "La homologación judicial es una excelente noticia, porque consolida el marco sobre el que debe construirse la Duro Felguera del futuro y despeja la incertidumbre jurídica que pesaba sobre la compañía y sus filiales", señaló Ignacio Requena, secretario general de Industria de CC OO, que añadió "ese futuro exige ahora que el principal socio inversor y el conjunto del accionariado transformen el plan en compromisos reales de inversión y de carga de trabajo" y que Duro Felguera "revierta el apoyo extraordinario que ha recibido en estos años, tanto de las administraciones públicas como de la sociedad asturiana y española, en forma de decisiones responsables y de compromisos ciertos con el territorio que han contribuido a hacer posible este plan de reestructuración". En ese contexto, Requena considera "clave que la compañía facilite, en condiciones de precio justo, la venta del taller de Barros a Indra, una operación determinante para atraer inversión, consolidar una nueva fábrica de alta tecnología y generar empleo de calidad en Langreo y en las comarcas mineras".

Bloqueo y León, candidato

Sin embargo, Duro Felguera no cambia su postura.Fuentes de la compañía señalaron que la venta del taller de Barros "no forma parte" del plan de reestructuración de la compañía que ha homologado el juez y que, como sociedad cotizada que debe responder ante sus accionistas, no puede "malvender" las instalaciones a Indra. Las mismas fuentes apuntaron que el dinero que ofrece la multinacional española de tecnología y defensa (6 millones d euros) "no es un precio justo de mercado" y que el valor del taller "es tres veces más". Además, resaltaron que la operación no es comparable con la del Tallerón (adquirido por Indra por 3,6 millones) porque este está en terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón (es una concesión), en la operación se incluyó la subrogación de los trabajadores y Duro Felguera Calderería Pesada tenía un agujero de 10 millones de euros.

Indra no solo compró el Tallerón a Duro. También adquirió una participación de su filial Epicom y el principal accionista de Indra, la sociedad estatal SEPI, rescató a la compañía asturiana en 2021 con un préstamo de 120 millones que ahora ha aceptado flexibilizar.

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Ante el bloqueo de Duro, otros territorios están moviendo hilos para atraer la inversión de Indra. Unión del Pueblo Leonés ha presentado una moción en el ayuntamiento de León para crear un frente político que facilite la implantación del proyecto allí.