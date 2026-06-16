La iniciativa de la Fiscalía asturiana para evitar que los menores cometan delitos llega a más de 1.700 alumnos: "Desconocen dónde está el límite"

La mayoría de los menores asturianos "desconocen los límites legales de sus acciones". Grabar una palea en el instituto, difundir fotos de otros alumnos sin su consentimiento o el uso indebido de las redes sociales son ejemplos de delitos que los jóvenes asturianos pueden cometer sin ser conscientes de su magnitud. Conscientes de ello, desde la Fiscalía comenzaron en enero con el programa "Una charla con el Fiscal", que llegó a 1.704 estudiantes asturianos de la ESO y Bachilleratos de quince centros ovetenses (siete públicos y ocho concertados).

Una iniciativa que, tanto la consejera de Educación, Eva Ledo, como el Fiscal Superior, Gabriel Bernal, han calificado como "muy positiva", tras mantener este martes una reunión de evaluación. "Ha tenido muy buena acogida entre los jóvenes y nos vemos en la necesidad de continuar en esta misma línea", afirmó Ledo, destacando la importancia de que el alumnado "observe en qué responsabilidad puede estar incurriendo", especialmente en cuestiones relacionadas con el uso de redes sociales.

La Consejera alertó, además, de los problemas de bienestar emocional que afectan a los jóvenes y, en muchos casos, están vinculados al entorno digital. "Tenemos un problema importante con esto y a veces es ocasionado por el propio alumnado", señaló. En este sentido, avanzó que el Principado trabaja en la elaboración de guías específicas para orientar a estudiantes, familias y centros educativos sobre el uso responsable de la tecnología.

Por su parte, Gabriel Bernal explicó que el proyecto tenía un doble objetivo. Por un lado, acercar la labor del Ministerio Fiscal a los estudiantes de Bachillerato de los que "muchos se han decantado por la carrera fiscal", confesó Bernal. Y, por otro, concienciar a los alumnos más jóvenes sobre las consecuencias legales de sus actos. "Nos preocupaba muchísimo que sean conscientes de las consecuencias de sus conductas", afirmó.

Bernal advirtió de que muchos menores no son plenamente conscientes de la responsabilidad penal derivada de determinadas acciones, especialmente en el ámbito digital. "No son verdaderamente conscientes de la responsabilidad en que pueden incurrir por un mal uso de esas redes", indicó.

De cara al futuro, ambas instituciones apuestan por dar continuidad a la iniciativa y extenderla a otros municipios asturianos, como Gijón o Avilés, con el objetivo de mejorar "la educación en valores, la prevención de conductas delictivas y el uso responsable de las tecnologías entre los menores".

"Poner límites, no prohibir"

Sobre la posibilidad de restringir el acceso a redes sociales a menores, como ya ocurre en Reino Unido, Ledo apuntó que "todo apunta a que es una buena medida", aunque insistió en la necesidad de aplicar cautelas y buscar un equilibrio que no limite las relaciones sociales de los jóvenes. También incidió en la utilidad de pautas sencillas, como evitar que los menores duerman con el móvil, ya que "solamente eso se ha visto que tiene una influencia muy positiva".

Además, la Consejera insistió en la idea de que "hay que poner límites, pero no prohibir".