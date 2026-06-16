Inversión para el mantenimiento de carretas en Asturias: 32 millones

Las carreteras estatales que atraviesan Asturias recibirán una inversión de 32,35 millones de euros para trabajos de conservación, mantenimiento y mejora de la seguridad vial. El Consejo de Ministros autorizó este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar el contrato correspondiente al denominado sector 2 de la Red de Carreteras del Estado en la comunidad autónoma, una actuación que afectará a cerca de un centenar de kilómetros de vías y que tendrá una duración inicial de tres años.

La inversión forma parte del programa estatal de conservación de carreteras y permitirá actuar sobre varios de los principales ejes viarios de la región. En concreto, los trabajos se desarrollarán en la autovía A-63, entre Oviedo y Grado; en la A-66, principal conexión entre Asturias y la Meseta; en la carretera nacional N-630, además de en las vías O-11 y O-12. En total, se verán beneficiados 96 kilómetros de carreteras estatales en territorio asturiano.

Además de las labores ordinarias de conservación, el contrato contempla actuaciones específicas para reforzar la seguridad vial en la A-66. Los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre los kilómetros 38,2 y 39,9 de la autovía, donde se ejecutarán mejoras destinadas a incrementar las condiciones de circulación y reducir riesgos para los conductores.

El contrato autorizado por el Ejecutivo central forma parte de un paquete nacional dividido en 29 lotes y estará vigente durante tres años, aunque podrá prorrogarse otros dos y, adicionalmente, hasta nueve meses más si fuera necesario.

Desde el Ministerio destacan que estas actuaciones van mucho más allá del simple asfaltado de carreteras. Entre los trabajos previstos figuran la vigilancia y atención de accidentes, los dispositivos de vialidad invernal para hacer frente a nevadas y heladas, el mantenimiento de instalaciones, los sistemas de comunicación y la gestión de incidencias que puedan afectar al tráfico. También se incluyen estudios de seguridad vial y actuaciones para conservar en buen estado todos los elementos que forman parte de la infraestructura viaria.

La inversión incorpora asimismo criterios medioambientales. Los pliegos de contratación exigirán medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones asociadas a la conservación de las carreteras. Entre ellas figuran actuaciones de ahorro energético en la iluminación, el impulso al autoconsumo, la incorporación de vehículos eléctricos y la elaboración de un plan de descarbonización por parte de la empresa adjudicataria. El objetivo es avanzar hacia un balance neutro en carbono durante la ejecución del contrato.

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El Ministerio de Transportes señala que estas inversiones buscan garantizar que la Red de Carreteras del Estado mantenga unas condiciones adecuadas de circulación, accesibilidad y seguridad para los usuarios, al tiempo que se optimizan los recursos públicos destinados a la conservación de las infraestructuras viarias.