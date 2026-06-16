En marcha el lavado de cara de varias estaciones de tren de Asturias

Asturias será uno de los primeros territorios en beneficiarse del nuevo plan "A Punto" impulsado por Renfe para mejorar el estado de las estaciones de Cercanías y Ancho Métrico.

La compañía ferroviaria ha iniciado ya las primeras actuaciones en Avilés, donde se llevarán a cabo obras destinadas a modernizar instalaciones, reforzar la accesibilidad y mejorar la imagen de unas infraestructuras que en muchos casos arrastran problemas de deterioro desde hace años.

Los trabajos han comenzado en la estación de Avilés, que da servicio tanto a trenes de ancho convencional como de ancho métrico, y próximamente se extenderán a Avilés Apeadero. Ambas actuaciones forman parte de un programa que prevé invertir 3,2 millones de euros en Asturias y Cantabria, con intervenciones en un total de 18 estaciones asturianas.

En el caso de Avilés AC, Renfe destinará más de 310.000 euros a una actuación centrada en mejorar la imagen exterior del edificio, incluyendo trabajos en la fachada y la cubierta. También se renovará el vestíbulo, se reorganizarán espacios para facilitar la circulación de viajeros y se realizarán mejoras en los andenes, tanto en el convencional como en el de ancho métrico.

Por su parte, la actuación prevista en Avilés Apeadero contará con una inversión cercana a los 172.000 euros. Las obras incluirán mejoras en el edificio de viajeros, la renovación del vestíbulo y diversas actuaciones destinadas a reforzar la accesibilidad, la seguridad y la iluminación de los andenes.

Además de estas intervenciones, Renfe acometerá trabajos de conservación y renovación estética en los accesos y fachadas de las estaciones. Entre las actuaciones previstas figuran la eliminación de grafitis, el saneamiento de revestimientos deteriorados, el repintado general de los inmuebles y la sustitución de canalones y bajantes para resolver problemas de filtraciones. También se renovará parte de la iluminación exterior y se mejorarán elementos vinculados a la seguridad de los viajeros.

La compañía ferroviaria prevé que otras estaciones asturianas se incorporen próximamente al programa. Entre las instalaciones incluidas en la planificación figuran Nubledo, La Argañosa-Lavapiés y Vallobín, además de las dos estaciones avilesinas donde ya han arrancado las obras.

El plan A Punto forma parte de una estrategia nacional que movilizará 24,8 millones de euros entre 2026 y 2027 para actuar en 110 estaciones de toda España. El objetivo es ejecutar mejoras visibles en un plazo relativamente corto, elevando los estándares de calidad y confort de las instalaciones ferroviarias y mejorando la percepción del servicio por parte de los usuarios.

Según explica Renfe, las actuaciones se seleccionan atendiendo a criterios como el número de viajeros beneficiados, la urgencia de las obras, la complejidad técnica de los trabajos y la posibilidad de replicar las mejoras en otras estaciones. Entre las actuaciones más habituales figuran la renovación de vestíbulos, la mejora de marquesinas, la instalación de elementos de accesibilidad, la modernización de aparcamientos y espacios para bicicletas o la adecuación de itinerarios para personas con movilidad reducida.

Con este programa, la operadora ferroviaria pretende ofrecer una respuesta rápida a las necesidades de mantenimiento acumuladas en numerosas estaciones y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios de la red de Cercanías y Ancho Métrico, especialmente relevante en comunidades como Asturias, donde estos servicios tienen un importante peso en la movilidad diaria.