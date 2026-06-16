Los médicos de al menos cuatro servicios del Hospital de Cabueñes paralizan la actividad por las tardes como medida de presión en la huelga sanitaria

La sanidad asturiana está al borde del colapso. En la segunda jornada de huelga médica a nivel nacional, los médicos de al menos cuatro servicios del Hospital de Cabueñes de Gijón han acordado este martes dejar de hacer horas extraordinarias por las tardes como medida de presión "ante la ausencia de avances significativos en las negociaciones, tanto a nivel autonómico como nacional", según han señalado, a través de un comunicado, la Plataforma y el Sindicato Médic@s del SESPA. Hasta nuevo aviso, la actividad en Cirugía General, Traumatología, Urología y Anestesia y Reanimación quedará paralizada en el hospital gijonés.

Estos plantes a las horas extra se suman a los producidos días atrás en otros hospitales asturianos. Los movimientos empezaron por los anestesistas de los hospitales San Agustín (Avilés) y de Jarrio (Coaña); continuaron por estos mismos especialistas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y siguieron con los hospitales Valle del Nalón (Riaño, Langreo) y Álvarez-Buylla (Mieres).

Habrá más plantes

En el caso de Cabueñes, los servicios que suspenderán ahora la atención por las tardes son Cirugía General, Traumatología, Urología y Anestesia y Reanimación, aunque la Plataforma y el Sindicato Médic@s del SESPA señalan que a ellos se sumarán previsiblemente más, al entender que "la unidad entre especialidades resulta fundamental para trasladar un mensaje claro sobre la necesidad de alcanzar soluciones reales al conflicto actual".

Según la Consejería de Salud, el seguimiento en la segunda jornada de esta semana de huelga es de un 5,24% entre los aproximadamente 4.000 facultativos del SESPA. El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) eleva esta cifra hasta el 72% en el caso del HUCA, el 68% en Cabueñes y el 56% en el San Agustín.

Denuncia de "coacciones e intimidación" a los médicos

Por otro lado, el Sindicato Médic@s del SESPA ha exigido este martes que "cese la coacción e intimidación a los médicos en huelga desde cargos directivos del Servicio de Salud del Principado de Asturias". "Para favorecer un entorno de diálogo normal, y la búsqueda de soluciones, Concepción Saavedra debe llamar a capítulo a las Gerencias que se están excediendo y ejerciendo coacciones a quienes libremente deciden suspender la actividad voluntaria de las tardes", han criticado.

"Mientras la Consejería toma nota de nuestras propuestas, con intención de trabajar sobre ellas y continuar con la negociación, estamos viendo como, en los centros de trabajo, se están aplicando medidas de intimidación y coacción contra los profesionales. Esto es algo que ya hicimos saber a la Consejería y a la gerencia del SESPA, y que queremos hacer saber a la opinión pública, para que cesen cuanto antes estas actitudes anómalas e ilegales que pueden vulnerar el derecho a huelga de los trabajadores", denuncian.