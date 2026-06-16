Mil ricos asturianos declaran joyas y otras posesiones de lujo por 13 millones

El polémico hallazgo de joyas en la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en alrededor de 1,3 millones de euros, han puesto el foco sobre un tipo de patrimonio que, pese a su brillo, suele pasar desapercibido cuando se habla de riqueza.

Entre personas acaudaladas, ¿es habitual tener joyas valoradas en 1,3 millones?. Si se pone la lupa en Asturias y se tiene en cuenta el patrimonio declarado a Hacienda (de la economía sumergida, evidentemente, no hay datos contrastables) la respuesta es, claramente, no.

Evolución de la recaudación del impuesto de Patrimonio en Asturias / .

Las joyas, los relojes y otros bienes de lujo representan una porción relativamente reducida de la riqueza declarada por los asturianos más acaudalados. Las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2023, muestran que la riqueza declarada por los contribuyentes sujetos al impuesto sobre patrimonio (recuperado en 2011 por el gobierno del propio Zapatero y que en Asturias tienen que pagar los contribuyentes con bases imponibles que superen los 700.000 euros) alcanzó los 10.527 millones de euros y que fueron un total de 4.441 los asturianos que presentaron declaración del tributo.

Dentro de ese volumen de riqueza, la información de la Agencia Tributaria permite desglosar la partida destinada a los llamados bienes suntuarios, una categoría que engloba a las joyas, los relojes, las pieles o los vehículos de alta gama. En 2023, estos bienes acumularon un valor declarado de 13,48 millones de euros en Asturias (15 millones si se incluyen también obras de arte y antigüedades). En total, 1.046 contribuyentes declararon poseer bienes incluidos en esa categoría. Es decir, uno de cada cuatro declarantes del impuesto de patrimonio en Asturias reconoce tener joyas, coches de lujo, yates o bienes similares.

Sin embargo, el valor medio de esos bienes suntuarios declarados por cada contribuyente asturiano fue de 12.890 euros, lejísimos de los 1,3 millones de euros en los que se han tasado las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero.

La mayoría del patrimonio declarado por lo ricos en Asturias corresponde a capital mobiliario no negociable en mercados de valores como depósitos bancarios (4.926 millones de euros); capital mobiliario negociable en mercados de valores como acciones, deuda pública u obligaciones (2.654 millones) y bienes inmuebles (2.224 millones).

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En 2023 se recaudó en Asturias por el impuesto de patrimonio 23,69 millones de euros, con un pago medio por contribuyente de 5.616 euros. Para la campaña de este año (ejercicio 2025), la Agencia Tributaria prevé recaudar 33 millones de euros y elevar la cuantía de contribuyentes a 4.877 asturianos, un 4,7% más que el año anterior.