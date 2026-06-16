La multinacional Corteva reserva fondos para desmantelar la fábrica de fitosanitarios del valle de Tamón

La multinacional estadounidense Corteva, la antigua división de protección de cultivos de DuPont, iniciará en los próximo días "un proceso formal de diálogo" con los trabajadores de su fábrica de productos fitosanitarios en el valle de Tamón (Carreño) ante el "posible" cierre de la fábrica. Sin embargo, la decisión de desmantelamiento parece madura. La compañía, que está inmersa en un plan de reestructuración que incluye su división en dos sociedades independientes, ha incrementado en 115 millones de euros los fondos destinados a ajustes dentro de ese proceso, según la agencia Reuters.

La misma fuente señala que el cierre de la planta de Tamón está sujeta a consultas con los comités de empresa y los sindicatos y que Corteva ha señalado que los costos finales podrían variar en función de las negociaciones y otros factores.

La empresa estadounidense de tecnología agrícola anunció el año pasado que dividiría sus negocios de semillas y protección de cultivos en dos empresas que cotizarían en bolsa, bautizando la unidad de semillas y genética como Vylor. Se espera que la separación se complete en la segunda mitad de este año y para abordarla Corteva prevé unos gastos totales antes de impuestos por reestructuración y relacionados con activos de entre 750 y 815 millones de dólares, incluyendo entre 100 y 125 millones de dólares en indemnizaciones por despido y prestaciones relacionadas.

Dentro de ese plan de reestructuración se ha incluido el cese de actividad de la planta de Tamón, que había sido construida por DuPont y que llegó a producir hasta tres principios activos para la fabricación de fungicidas e insecticidas: Picoxystrobin, JE874 y Adavelt . Sin embargo, en 2024 Corteva tomó la decisión de convertir la fábrica de Asturias en una planta monoproducto centrada en el principio activo Picoxystrobin. En 2023 aún se producían los tres principios activos, pero la evolución del mercado, la pérdida de competitividad en costes y un contexto regulatorio desfavorable hicieron que JE874 y Adavelt dejaran de ser viables, según la compañía. Ahora tampoco considera viable seguir con la producción de Picoxystrobin.

La regulación ambiental de la Unión Europea ha sido clave porque en los últimos años ha retirado la autorización de uso en cultivos de los tres principios activos que se fabricaban en Tamón. De hecho, el Picoxystrobin que se está produciendo en la planta asturiana se utiliza para fabricar fungicidas que exporta mayoritariamente a Brasil.

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En la fábrica de Corteva en Tamón trabajan 73 empleados para los que la compañía plantea un ERE de extinción. Corteva cuenta con más de 400 trabajadores en Asturias, la mayoría en el denominado Centro de Excelencia de Servicios para Europa, Oriente Medio y África, también ubicado en Tamón, donde se concentran las áreas de Finanzas, Recursos Humanos y Compras de la compañía para esas tres grandes áreas. Fuentes de Corteva señalaron que el proceso de negociación abierto para la fábrica no afecta a al centro de servicios, que no obstante, si se verá afectado por la división de la compañía en dos y se repartirá entre Corteva y Vylor.