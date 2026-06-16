Nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias: un hombre de 70 años con una posible fractura de cadera requiere la presencia de una ambulancia

Una nueva emergencia en el Aeropuerto de Asturias ha puesto sobre el tapete la necesidad de un servicio de ambulancia en el aeródromo de Santiago del Monte, según el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT de Servicios Públicos Asturias. En esta ocasión, un hombre de unos 70 años que estaba esperando el autobús, ha sufrido una posible fractura de cadera, lo que ha obligado a pedir una ambulancia para su traslado al Hospital San Agustín de Avilés.

La emergencia se ha producido a última hora de la tarde. "Está más que justificada la presencia de una ambulancia en el Aeropuerto. Si lo hubiese, el hombre habría recibido una atención más rápida", indicó Javier Álvarez, responsable de Transporte Sanitario de UGT. Máxime cuando hay un sentencia del TSJA que indica que Aena está incumpliendo el convenio al no mantener la ambulancia.

El miérrcoles de la semana pasada se produjeron dos emergencias en el mismo día. Un pasajero que se disponía a partir hacia Sevilla sufrió un síncope y tuvo que ser evacuado en una ambulancia de urgencia al Hospital San Agustín.

Casi a la misma hora, una trabajadora sufrió una crisis convulsiva y también tuvo que ir en una ambulancia del exterior para ser trasladada a un centro sanitario.

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El incidente más grave se produjo el pasado 15 de enero, cuando falleció un pasajero de un avión que hacía la ruta Oporto-Colonia, y que aterizó de emergencia en el Aeropuerto asturiano. El hombre no pudo ser reanimado por los servicios sanitarios.