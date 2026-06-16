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Nuevos servicios: newsletters, una app renovada, nuevos juegos y una oferta única si te haces ahora suscriptor de LA NUEVA ESPAÑA

El periódico refuerza su compromiso con los lectores y suscriptores con una reforzada propuesta de valor y servicios que ahora puedes conseguir por tiempo limitado por tan solo 12 euros todo un año

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En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, LA NUEVA ESPAÑA redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso informativo ilimitado, se suman el lanzamiento de una nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya). No dejes pasar esta oportunidad porque vas a poder darte de alta ahora y durante solo unas horas por 12 euros todo un año si pinchas en este enlace.

1. Acceso ilimitado a todos los contenidos

Sácale partido a todas sus versiones: en papel, web y App móvil, para disfrutarlo cuando y donde quieras. La mejor información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

2. Newsletters exclusivas de contenido especializado

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay tres operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas) y La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes).

A ellas se unirá, próximamente, la newsletter de Ocio, en la que cada tarde los suscriptores podrán recibir la agenda más completa del día siguiente con planes para realizar a lo largo y ancho de Asturias.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

3. Pasatiempos renovados

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

4. Una App renovada y más premium

Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...

5. Un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde LA NUEVA ESPAÑA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

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