Nuevos servicios: newsletters, una app renovada, nuevos juegos y una oferta única si te haces ahora suscriptor de LA NUEVA ESPAÑA
El periódico refuerza su compromiso con los lectores y suscriptores con una reforzada propuesta de valor y servicios que ahora puedes conseguir por tiempo limitado por tan solo 12 euros todo un año
En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, LA NUEVA ESPAÑA redobla estos días su apuesta por reforzar su oferta de contenidos y de entretenimiento: al acceso informativo ilimitado, se suman el lanzamiento de una nueva propuesta de newsletters de contenido especializado, una App móvil renovada y otras razones para suscribirte (si no lo has hecho ya). No dejes pasar esta oportunidad porque vas a poder darte de alta ahora y durante solo unas horas por 12 euros todo un año si pinchas en este enlace.
1. Acceso ilimitado a todos los contenidos
Sácale partido a todas sus versiones: en papel, web y App móvil, para disfrutarlo cuando y donde quieras. La mejor información sobre tu región, tu localidad, tu barrio, tu gente... la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.
2. Newsletters exclusivas de contenido especializado
Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay tres operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas) y La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes).
A ellas se unirá, próximamente, la newsletter de Ocio, en la que cada tarde los suscriptores podrán recibir la agenda más completa del día siguiente con planes para realizar a lo largo y ancho de Asturias.
3. Pasatiempos renovados
A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suma un nuevo juego. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.
4. Una App renovada y más premium
Además, los suscriptores podrán disfrutar de una versión mejorada y actualizada de la aplicación para móviles. Una nueva experiencia premium que facilita la navegación y ofrece una mejor experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...
5. Un club con ofertas y descuentos exclusivos
Desde LA NUEVA ESPAÑA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
- La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: 'precaución' ante la llegada de tormentas con granizo
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora
- Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9