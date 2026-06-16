Oviedo acogerá la cumbre anual del Banco Centroamericano de Integración Económica

Oviedo acogerá el próximo día 26, viernes, una cumbre del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución financiera con sede en Tegucigalpa (Honduras) e integrada por 15 países (entre ellos España). El organismo se creó en 1960 con cinco países fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

En concreto, la capital asturiana será el escenario de la asamblea de gobernadores del BCIE. Se trata del máximo órgano de gobierno de la institución, que una vez al año reúne a los representantes de más alto nivel de sus países miembros, entre ellos ministros de Economía y Finanzas, presidentes de bancos centrales y otras autoridades responsables de la política económica. En el foro se adoptan las principales decisiones estratégicas del BCIE, se evalúan los resultados de su actividad y se definen las prioridades que orientarán su labor de financiación del desarrollo y la integración.

Así, en el hotel de La Reconquista tendrá lugar la 66ª asamblea de gobernadores de la entidad. El acto incluirá las intervenciones de la presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, así como del presidente del Principado, Adrián Barbón; el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y gobernador titular por España ante el BCIE, Carlos Cuerpo; y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entre otros participantes institucionales. Tras el acto inaugural, está prevista la celebración de la sesión de trabajo de la Asamblea.

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España, único socio europeo del BCIE, se incorporó como país miembro extrarregional en 2005. Su participación ha contribuido a reforzar los vínculos económicos entre Europa y Centroamérica, impulsando oportunidades de inversión, cooperación y financiamiento del desarrollo.