Pánico en la "Y": detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
Las llamadas al 112 se multiplicaron tras la presencia del vehículo en Carreño y circulando en dirección a Gijón-Oviedo por la plataforma de la autopista en dirección a Avilés
El conductor fue detenido kilómetros después por la Policía Local de Oviedo y dio negativo en pruebas de alcohol y drogas
P. T. / L. Á. V.
Pánico en plena autopista "Y". La presencia de un coche oscuro, y de marca Ford, circulando en sentido contrario motivó que se multiplicaran las llamadas de aviso al servicio de emergencias del 112 en la noche de este martes y que la Guardia Civil y la Policía Local de Oviedo tuviesen que movilizarse para frenar su alocada y temeraria carrera.
En torno las 22.30 horas, se produjo la primera alerta desde la autovía del Cantábrico (A-8) en la zona de Carreño, a la altura de la estación de servicio de El Montico. Fue concretamente en el punto kilométrico 394. Se avisaba de que un turismo circulaba en dirección a Gijón u Oviedo por la plataforma por la que se transita en sentido a Avilés y Galicia. A partir de ahí, se repitieron sucesivas llamadas de otros conductores alertando de la peligrosa situación.
Por fortuna, los efectivos policiales lograron actuar para detener el coche cuando ya había avanzado un buen tramo de la "Y". Lo consiguieron poco antes de las 23.00 horas y sin que hubiera que lamentar accidentes ni daño alguno. Informaron entonces de que habían detenido al conductor. La detención se produjo ya en el tramo de la "Y" que forma parte de la autovía de la Ruta de la Plata (A-66) y en el concejo de Oviedo, pasado Lugones. Fue la Policía Local ovetense la que lo logró, informando de ello a la Guardia Civil.
Las autoridades investigarán ahora lo ocurrido para saber si se trata de un kamikaze que actuó voluntariamente o si todo se debió a un despiste. Todo apunta a esta segunda hipótesis, al tratarse de un conductor mayor que arrojó negativo en las pruebas de alcohol y drogas.
No es la primera vez que se da una circunstancia así en las autopistas asturianas y ya se han producido condenas por hechos similares. De hecho, las autoridades de Tráfico y Emergencias tienen protocolos de actuación para estos casos, incluido el despliegue de medios o el cierre de túneles para minimizar los riesgos cuando algo así sucede.
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