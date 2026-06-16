La planta de Santa Bárbara en Trubia, premiada por el Colegio de Ingenieros Industriales
El COIIAS reconoce la relevante actividad actual de la planta de Trubia, donde la ingeniería industrial juega "un papel esencial"
La planta de la empresa Santa Bárbara de Trubia será reconocida con el premio Entidad Distinguida 2026 en el marco de los galardones que el Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias (COIIAS) entrega cada año para reconocer su trayectoria, compromiso y contribución de personas y entidades al desarrollo de la ingeniería y de la industria. Desde el COIIAS explican que el premio se concede "en reconocimiento a su destacado papel histórico dentro del tejido industrial asturiano y a su relevante actividad actual, en la que la ingeniería industrial desempeña un papel esencial".
El galardón será recogido por Raúl Marcos, Director de Planta de la Fábrica de Armas de Trubia e Ingeniero Industrial. Para finalizar, se realizará la entrega de diplomas a los mejores expedientes del curso, así como a los recién egresados del Máster en Ingeniería Industrial de esta promoción (2025-2026).
En esta edición, además, se premiará como Colegiado Distinguido COIIAS 2026 a Javier Sesma Sánchez, Ingeniero Industrial, por "sus muy destacados méritos profesionales y por su continuo apoyo a la ingeniería a través de proyectos de alcance nacional e internacional desempeñados desde diferentes puestos de responsabilidad".
El acto de entrega será el próximo jueves a las 17:00 horas en el Hotel de la Reconquista de Oviedo y reunirá a representantes institucionales, profesionales, empresas, universidad y colegiados en torno a una celebración que, según subrayan desde el COIIAS, "pone en valor la aportación de la ingeniería al progreso económico, tecnológico e industrial de Asturias".
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