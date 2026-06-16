PP y Foro se abren a que Asturias pueda asumir las cercanías, como pretende el Gobierno regional

El PP, principal grupo de la oposición al Gobierno regional, y Foro Asturias se abren a que el Principado pueda asumir la gestión de las cercanías ferroviarias, al menos las de la antigua red de Feve (ancho métrico). El Ejecutivo autonómico (PSOE e IU) quiere hacerse cargo de este servicio para poner fin a su "deterioro", tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 30 de marzo, lo que requeriría una negociación con el Estado. El Gobierno de Adrián Barbón reclama primero que el Ejecutivo central cumpla el plan de cercanías y aspira posteriormente a asumir más competencias. La gestión de los horarios, actualmente en manos de Renfe, es uno de sus principales objetivos.

La derecha ha movido ahora ficha en materia ferroviaria. PP y Foro han registrado una proposición no de ley (PNL) en la Junta General en la que instan al Consejo de Gobierno a elaborar una "estrategia ferroviaria para Asturias".

Según el texto firmado por ambos grupos, esta estrategia "deberá servir de base para una negociación con el Estado de un convenio de inversiones y objetivos que pueda posibilitar la asunción de las transferencias del ancho métrico, como paso necesario para una gestión más eficiente y adaptada a las necesidades reales de Asturias".

En la actualidad, como ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas —salvo Cataluña y el País Vasco—, los servicios de cercanías dependen de Renfe, que opera los trenes, y de Adif, responsable de las infraestructuras. Ambas empresas públicas están adscritas al Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente.

PP y Foro plantean que esta estrategia contemple tanto el transporte de viajeros como el de mercancías, así como la elaboración de programas de inversión destinados a modernizar la red. Asimismo, reclaman priorizar actuaciones orientadas a reducir los tiempos de viaje, mejorar las frecuencias y captar nuevos usuarios.

En el texto de la PNL también solicitan que los futuros presupuestos autonómicos incluyan una partida específica para actuaciones ferroviarias, sin perjuicio de la financiación estatal. Además, ponen el foco en la prolongación de los servicios ferroviarios hasta Cabueñes y en garantizar la conexión con la Zalia. El aeropuerto de Asturias también figura entre las infraestructuras que, a juicio del PP, deberían incorporarse a esta estrategia.

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La iniciativa de la derecha llega semanas después de la publicación del informe del Tribunal de Cuentas sobre el denominado "Fevemocho" —el escándalo de los trenes construidos con medidas erróneas—, que reveló un sobrecoste de 20 millones de euros. Según PP y Foro, ese informe "ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de contar con criterios técnicos rigurosos, una planificación suficiente y mecanismos estables de seguimiento institucional (...). Más allá de la valoración concreta de cada episodio, este tipo de situaciones refuerza la conveniencia de que Asturias disponga de una visión propia, documentada y actualizada de su red ferroviaria, capaz de orientar prioridades, inversiones y coordinación con la Administración General del Estado".