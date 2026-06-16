El premio que convocan los veterinarios de Asturias para resaltar la investigación, dotado con hasta 4.500 euros y con jurado de prestigio, como López-Otín

El Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias y la Academia de Ciencias Veterinarias del Principado de Asturias han dado a conocer hoy las bases oficiales de la I edición de los “One Health Awards Luis Rodríguez Ovejero”, una convocatoria de ámbito nacional que premiará trabajos científicos y divulgativos que integren la salud humana, animal y ambiental bajo el enfoque “One Health”. Los galardones reconocerán tanto investigaciones experimentales inéditas como trabajos de revisión y divulgación científica.

Los galardones homenajean a Luis Rodríguez Ovejero, veterinario y presidente del colegio durante casi 30 años. Alberto López-Asenjo, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias del Principado de Asturias, y David Iglesias, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias, han querido destacar el legado de Rodríguez Ovejero y "la profunda huella" que dejó en la profesión veterinaria y en la sociedad.

La convocatoria está dirigida a personas españolas o residentes en España, que podrán concurrir de manera individual o en grupo: profesionales del ámbito sanitario —como Medicina, Veterinaria, Farmacia o Enfermería—, así como a investigadores, estudiantes y otros perfiles vinculados a las ciencias de la salud. Se valorará positivamente la formación y experiencia en el ámbito veterinario como eje vertebrador de esta visión integral “One Health". Cada autor o equipo presentará un único trabajo.

El premio tiene dos modalidades: trabajos de investigación y experimental originales, dotado con 4.500 euros; y trabajos de revisión o divulgación con enfoque original, dotado con 1.500 euros. Los trabajos deben abordar enfoque “One Health”, integrando una conexión entre la salud humana, animal y ambiental.

Serán admitidos aquellos trabajos que puedan haberse publicado con anterioridad, hasta 24 meses antes de la fecha de publicación de este premio.

El plazo de presentación de trabajos ya está abierto y así seguirá hasta el 15 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas. Las candidaturas deberán remitirse por correo electrónico a premios@colegioveterinarios.net en formato PDF y Word.

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El jurado está compuesto por científicos de referencia con reconocido prestigio nacional e internacional en veterinaria, biomedicina, ciencias ambientales e industria agroalimentaria: el bioquímico Carlos López-Otín; Arturo Anadón Navarro, referente en farmacología y toxicología veterinaria; Mario Díaz Fernández, presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería; Mario Fernández Fraga, investigador del CSIC y experto en epigenética del cáncer; Alberto López-Asenjo, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias del Principado de Asturias; David Iglesias García-Conde, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias; y Sara Ruiz Rubio, especialista en ecosistemas y sostenibilidad vinculada al Instituto Max Planck.