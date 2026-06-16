El Principado advierte que los nuevos trenes de Cercanías no mejorarán la velocidad y da ahora una nueva fecha para las pruebas

Los trenes de cercanías pendientes para Asturias empezarán a realizar pruebas en el otoño de 2026. Ese es el nuevo plazo que avanzó esta tarde en una comisión de la Junta General Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado. Calvo ofreció esa previsión basándose en sus conversaciones con Renfe, la empresa pública ferroviaria.

Los trenes de ancho métrico —Asturias espera 17 nuevas unidades— son los prometidos tras el llamado "fevemocho", el escándalo de los trenes diseñados con unas dimensiones incompatibles con parte de la red. Los convoyes ya acumulan retrasos respecto a los plazos iniciales, ya que la primera previsión contemplaba que estuvieran prestando servicio en 2026, algo que no se cumplirá.

El Tribunal de Cuentas publicó recientemente un informe sobre el "fevemocho" en el que sitúa la entrada en servicio de los nuevos trenes en 2028, lo que supondría un nuevo retraso. Sin embargo, el Ministerio de Transportes sostiene que habrá "algunos" convoyes circulando durante la primera mitad de 2027.

Calvo reiteró esa fecha, aunque no concretó cuántos trenes estarán en funcionamiento ni cuántos participarán en las pruebas. Según fuentes ferroviarias, al menos una unidad ya está lista para afrontar los exigentes ensayos previos a su puesta en servicio. Calvo, en otra intervención, había situado las pruebas en el segundo semestre de 2026.

El Consejero se mostró optimista respecto a esta operación. "Los trenes existen y es una noticia importante. Me hubiese gustado que estuvieran antes, pero los 'acuerdos de La Castellana' se están cumpliendo", afirmó.

Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, discrepó de esa interpretación y leyó literalmente un párrafo del acuerdo firmado con el Ministerio de Transportes en el que se establecía que los trenes entrarían en servicio en 2026.

Sin más velocidad

Calvo también indicó que los nuevos convoyes aportarán "comodidad y fiabilidad, pero no reducción de tiempos de viaje". Según explicó, esa mejora dependerá de la reforma de la malla horaria, ya iniciada en algunas líneas mediante la incorporación de trenes semidirectos, aunque reconoció que el proceso avanza con lentitud.

El Consejero se refirió asimismo a la intención del Principado de asumir competencias ferroviarias actualmente gestionadas por Renfe, aunque recordó que antes es necesario que el Estado cumpla los compromisos recogidos en el plan de Cercanías. "Es necesario avanzar más para ir después a una negociación bilateral, condicionada por ese cumplimiento del plan", señaló, aludiendo por primera vez a una futura negociación con el Gobierno central. Calvo defendió una "integración real" del sistema ferroviario para que "las decisiones se puedan tomar desde Asturias". Y, a su vez, dijo sentirse "decepcionado" con la propuesta del PP y Foro sobre una estrategia ferroviaria que apoya la transferencia de competencias.

Los grupos de la derecha fueron especialmente críticos con la gestión del consejero. Pedro de Rueda (PP) aseguró que el Gobierno de Adrián Barbón "no tiene interés en el tren" y acusó a Calvo de limitarse a "echar balones fuera". Pumares, apoyándose en los "acuerdos de La Castellana", también fue muy duro: "Si los acuerdos se están cumpliendo, es que les chulearon", afirmó.

Por su parte, Gonzalo Centeno (Vox) calificó a Calvo como el "maestro de las evasivas". Frente a estas críticas, Delia Campomanes (IU) defendió que las cercanías ferroviarias deben desempeñar un "papel vertebrador" en Asturias.