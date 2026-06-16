El Principado y las Cámaras de Comercio ofrecen planes gratuitos de gestión de residuos a 50 pymes asturianas
El plazo de inscripción se abrió hoy y permanecerá activo hasta el 31 de julio
Las empresas seleccionadas recibirán un plan personalizado antes de final de año.
P. T.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés pusieron en marcha este martes una iniciativa para facilitar a 50 pequeñas y medianas empresas asturianas la elaboración gratuita de planes personalizados de gestión de residuos. El programa se presentó esta mañana en la Cámara de Comercio de Oviedo y se enmarca en la Estrategia de Economía Circular de Asturias.
Las empresas interesadas podrán solicitar su participación desde hoy y hasta el próximo 31 de julio. El objetivo de la iniciativa es que las 50 pymes seleccionadas dispongan antes de que finalice el año de un plan adaptado a su actividad, elaborado por especialistas, para mejorar la gestión de los residuos que generan.
Apoyo a la economía circular
El proyecto busca avanzar en la recuperación de materiales valorizables procedentes de residuos, uno de los retos recogidos en la Estrategia de Economía Circular del Principado. La actuación parte de la necesidad de analizar los residuos generados por las empresas para reducir su impacto ambiental, cumplir con la normativa vigente y optimizar costes mediante la disminución de residuos y el fomento de la reutilización.
La jornada de lanzamiento contó con la participación de la directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera; el tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Ángel García; y representantes de las Cámaras de Gijón y Avilés.
José Ángel García destacó durante el encuentro la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y las Cámaras para reforzar la competitividad del tejido productivo asturiano. “La correcta gestión de los recursos y la valorización de los residuos contribuyen tanto a avanzar hacia una economía más sostenible como a mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas”, señaló.
Más actuaciones en sostenibilidad
La iniciativa forma parte de un programa más amplio de apoyo a la sostenibilidad empresarial. Entre las líneas ya activas figura la realización de diagnósticos asistidos en sostenibilidad, en los que participan actualmente 70 empresas asturianas. Estos análisis permiten evaluar el grado de desarrollo sostenible de cada organización e identificar oportunidades de mejora.
Además, a partir de septiembre se desarrollará un ciclo de 16 jornadas de promoción y sensibilización dirigidas al tejido empresarial, con el objetivo de acercar a las compañías la importancia de incorporar criterios de sostenibilidad en su gestión y en su estrategia de negocio.
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