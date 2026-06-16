Traducir conversaciones en tiempo real, grabar o "recuperar" la audición: las gafas inteligentes que ya han llegado a Asturias

La innovación en el sector óptico y audiológico da un paso más en Asturias con la llegada de nuevas gafas inteligentes capaces de mejorar la audición y ofrecer funciones avanzadas de inteligencia artificial. Así lo anunció este martes Eduardo Quesada, representante de la tercera generación de Óptica Quesada, durante el acto de presentación.

Entre los productos destacados se encuentran las gafas "Nuance", diseñadas para personas con pérdida auditiva leve o moderada. Estas gafas integran micrófonos frontales y laterales que permiten mejorar la calidad del sonido.

"Es una solución muy discreta y sus micrófonos permiten escuchar con claridad, incluso en un ambiente ruidoso", explicó Quesada. Por otro lado, también se dieron a conocer las gafas Meta, "uno de los dispositivos más avanzados del mercado", tal y como subrayaron durante la presentación, que contó con la presencia del periodista Jesús Álvarez; el responsable de la zona norte de Meta, Pablo Costa; la responsable de la compañía Essilor, Laura de Iñigo, y el responsable de la zona norte de Nuance Audio, Sergio Aparicio.

Por la izquierda, Pablo Costa, Laura de Íñigo, Jesús Álvarez, Eduardo Quesada y Sergio Aparicio. / Fernando Rodríguez / LNE

"Las gafas de Meta tienen cámara de vídeo, hacen fotos y son capaces de traducir, leer una carta o describir lo que estás viendo", explicó Quesada. En este sentido, Jesús Álvarez subrayó que "la tecnología siempre va por delante de nosotros". "Yo creo que estos avances son buenos para todos", afirmó.

Quesada también destacó la importancia de que estas innovaciones lleguen a Asturias a través de un referente internacional. "Venimos de la mano de Essilor, que es el líder mundial en óptica y en audiología, que es el fabricante de todos estos productos. Da mucha seguridad venir del líder y sabemos que es un paso adelante importante", explicó.

Ambos productos ya están disponibles en el mercado y su precio ronda desde los 350 euros, en el caso de las Ray-Ban Meta, hasta los 750/800 euros para las gafas auditivas.

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En cuanto al perfil de usuario, las gafas Meta tienen un enfoque amplio, mientras que las Nuance se orientan más a un público senior. "Sobre todo las Meta son unas gafas que son útiles para todo el mundo, por ejemplo, a la hora de viajar y que te traduzcan una conversación", reflexionó Quesada.