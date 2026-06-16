Otros tres días de huelga y una gran manifestación en las escuelinas asturianas: "No vamos a permitir que nos sigan ninguneando"

Las trabajadoras de las escuelinas vuelven a coger fuerza en su decimocuarta jornada de huelga. Las educadoras, unas 700 en toda Asturias, exigen al Principado una mesa de diálogo con el comité de huelga integrado únicamente por CC OO. Según el sindicato, el seguimiento del paro de este martes alcanza el 65% en la red autonómica y llega al 75% en las escuelas municipales, alcanzando el 100% en algunos concejos como Mieres, Noreña o Ribadesella. Datos que calculan sobre la plantilla excluida de servicios mínimos.

El Principado, por su parte, sitúa este seguimiento en el 21,80%, ya que solo contempla las escuelas que dependen del Principado y se refieren al total de la plantilla, incluidos los trabajadores que no pueden hacer huelga al estar incluidos en esos servicios mínimos. Un extremo criticado duramente por CC OO. "El Ejecutivo asturiano está más preocupado por camuflar las cifras de participación que por resolver la situación de las trabajadoras", denuncian desde el sindicato. Además, añaden que desde Educación "vuelven a hacer números de forma interesada", subrayando que la Consejería no computa al personal que está de permiso y que "están obligando a trabajar a plantillas enteras bajo unos servicios mínimos abusivos, que alcanzan el 70% en la mayoría de los centros".

La central sindical tiene preparados otros dos paros para el miércoles y jueves. Este último día harán una manifestación, que partirá desde la Consejería de Educación hasta la Junta General del Principado. Las educadoras piden una negociación "real", que escuche sus "verdaderas reivindicaciones". Entre las principales quejas del colectivo figuran la falta de suministros en algunos centros, ausencia de servicio de catering, escasez de materiales básicos y la incertidumbre laboral de numerosas trabajadoras. Según explican, existen plazas sin estabilizar y personal interino que desconoce cuál será su futuro.

Asimismo, reclaman la implantación de la carrera profesional y el reconocimiento del Grupo B, que consideran que les corresponde por categoría profesional. También exigen una equiparación del calendario escolar con el segundo ciclo de Infantil, señalando que la diferencia es de apenas siete días.

"No vamos a permitir que se siga ninguneando a las trabajadoras. Si la Administración cree que el conflicto se va a diluir por ignorarnos, demuestra que no conocen la fuerza de este colectivo", advierten desde el sindicato.