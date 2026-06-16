"Lo vivimos con mucho susto", aseguran los 70 vecinos de Colunga que fueron desalojados, tras volcar un camión con gas propano en la Autovía del Cantábrico

El Chisquillo, la localidad colunguesa cercana Lue donde hace dos semanas falleció un ganadero al caer con su segadora al río, volvió a vivir este lunes otro accidente que hizo que se viviesen tres horas de gran tensión. Un camionero de 63 años que estaba repartiendo gas propano resultó herido al salirse con su camión-cuba en el kilómetro 344 de la Autovía del Cantábrico (A-8), por la que circulaba en sentido a Cantabria, y precipitarse por un terraplén de unos tres metros sobre la carretera nacional N-632, donde quedó volcado ardiendo y cortando completamente la calzada. El camionero, J. L. D. LL., que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, pudo salir del vehículo por sus propios medios. Fue atendido por el equipo de Atención Primaria de Colunga y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Cabueñes, donde quedó ingresado con pronóstico reservado.

EN IMÁGENES: El espectacular accidente de un camión cisterna con gas en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Colunga / Ángel González

Los Bomberos del SEPA apagaron rápidamente las llamas, pero la cuba tenía una fuga en la parte de las válvulas para extraer el propano, lo que desató todas las alarmas. Había riesgo de que se produjese una explosión. Por eso, una media hora después del siniestro, el Gobierno decidió elevar la alerta por accidente de mercancías peligrosas. Se estableció un perímetro de seguridad de un kilómetro, que obligó a cerrar la Autovía en ambos sentidos, entre los kilómetros 346 y 319, entre el límite de Villaviciosa y el de Ribadesella. También estuvo cortada la carretera nacional entre los kilómetros 31 y 28. El denso tráfico que había a esa hora fue desviado por carreteras regionales a través de Colunga y Lastres, lo que produjo retenciones de varios kilómetros, atascando toda esa zona.

El desalojo de Lue y alrededores

Y también se desalojó a unos 70 vecinos de Lue y otras localidades de los alrededores. Unas once patrullas de la Guardia Civil participaron en este operativo. Todos los vecinos tuvieron que salir de sus casas, incluida Amelia Suardíaz, una centenaria que vive en Lue y que fue homenajeada por su cumpleaños, como aseguró otro de los afectados, José Luis García Balbín, presidente de la Asociación de Vecinos "El Robledal" de Lue. "Lo vivimos con mucho susto, aunque yo el golpe no lo sentí. Ya luego nos sacaron de casa y nos llevaron para Colunga", indicó por su parte María José Allende, otra vecina. Fueron trasladados al polideportivo de Colunga, donde el Ayuntamiento, Cruz Roja y Protección Civil habilitaron un área para que los vecinos pudiesen descansar. Pero sobre la una y media de la tarde, una vez solucionada la fuga de la cuba, y tres horas después del siniestro, los vecinos pudieron regresar a sus casas.

A la izquierda, los guardias desalojan Lue, y a la derecha, el atasco por el cierre de la A-8 en Venta del Pobre.

Según el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, el accidente les puso "a prueba". "Se está desviendo todo el tráfico (el procedente desde Oviedo/Gijón y Santander) a través de Colunga y Lastres, lo cual es inviable", aseguró el regidor. Fue como rememorar los tiempos en que no había Autovía.

Tras sellarse la fuga, el Gobierno bajó la alerta por accidente de mercancías peligrosas, y en la zona se siguió trabajando para retirar el camión y su cuba y sanear la carretera nacional. En el lugar de los hechos estuvieron trabajando efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Llanes y Villaviciosa, el Jefe de zona oriental. Además, se movilizó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y un helicóptero multifunción con personal de La Morgal y el jefe supervisor de Bomberos del SEPA al frente de la intervención. También estuvieron destacados agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El SAMU mantuvo en la zona de seguridad, preventivamente, el equipo de médico de la UVI-móvil de Arriondas.

A la zona se desplazó una grúa de gran tamaño para retirar el vehículo siniestrado. Primero se despejó la cabina del camión, sobre las cinco y veinte de la tarde. Luego, a las seis y media de la tarde, se procedió a elevar la cuba llena de gas y depositarla sobre un camión, una operación delicada, que se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad, controlando con detectores de gas una posible fuga. En la zona quedó personal de mantenimiento de Carreteras saneando la calzada, completamente llena de restos del camión siniestrado y el contenido de los contenedores de basura derribados en el accidente.