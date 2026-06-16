Unicaja y Asturgar refuerzan su alianza para facilitar financiación a empresas y autónomos asturianos

Unicaja y Asturgar SGR han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir facilitando el acceso a financiación en condiciones preferentes a autónomos, emprendedores, microempresas y pymes de Asturias. El convenio amplía además el ámbito de actuación de ambas entidades mediante la incorporación de nuevas líneas específicas destinadas a cubrir necesidades de circulante y a apoyar la actividad de los trabajadores autónomos a través del programa AutónomÁgil.

El acuerdo ha sido suscrito por director Territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de Asturgar SGR, David González.

Gracias a esta colaboración, las empresas y autónomos avalados por Asturgar podrán acceder a una amplia gama de soluciones financieras en condiciones ventajosas, destinadas tanto a acometer nuevas inversiones como a reforzar su liquidez y atender las necesidades derivadas de su actividad diaria. Entre los productos incluidos en el acuerdo figuran préstamos para inversión, operaciones de financiación de circulante, leasing mobiliario y las nuevas líneas específicas incorporadas en esta renovación.

Asimismo, el convenio incorpora el programa AutónomAgil, una herramienta diseñada para ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a las necesidades de financiación de los trabajadores autónomos, uno de los colectivos con mayor peso en el tejido empresarial asturiano.

El director de Territorial Norte de Unicaja ha señalado que “las pymes y los autónomos son el motor de la economía asturiana. Con esta renovación reforzamos nuestro compromiso de acompañarlos en cada etapa de su crecimiento, facilitando el acceso a financiación para invertir, innovar y afrontar nuevos retos con mayor seguridad".

“La incorporación de nuevas líneas para circulante y del programa AutónomÁgil refuerza nuestra capacidad para dar respuesta a necesidades reales de autónomos y pequeñas empresas, contribuyendo a impulsar la actividad económica y el empleo en Asturias", ha manifestado Pradera.

Por su parte, el presidente de Asturgar, David González, ha destacado como “la renovación de este acuerdo reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo económico de Asturias y con el fortalecimiento de su tejido empresarial. El objetivo es facilitar que empresas y autónomos puedan afrontar nuevos proyectos, mejorar su competitividad, impulsar procesos de innovación y sostenibilidad, así como generar actividad económica y empleo”.

La colaboración entre Unicaja y Asturgar se enmarca en la apuesta de ambas entidades por facilitar el acceso a financiación de las pymes y los autónomos, colectivos fundamentales para la creación de riqueza y empleo en la región.

A través del aval de Asturgar, las empresas pueden mejorar sus condiciones de acceso al crédito y disponer de instrumentos financieros adaptados a sus necesidades, mientras que Unicaja refuerza su papel como entidad financiera cercana al tejido productivo asturiano, acompañando a empresas y emprendedores en sus proyectos de crecimiento y consolidación.

La empresa, en general, y la pyme y el autónomo, en particular, son objetivos claves de la política de financiación de Unicaja. En este sentido, la entidad presta su apoyo a estos colectivos, determinantes para la dinamización de la economía y la creación de empleo

Sobre Unicaja

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. De hecho, es entidad de referencia en seis comunidades autónomas, sus regiones de origen; entre ellas, Asturias, y tiene presencia relevante en todo el territorio nacional. Se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad

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Sobre Asturgar

Asturgar es la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, el principal instrumento financiero de la promoción económica en Asturias a la hora de facilitar financiación a pymes, autónomos y emprendedores y estimular las inversiones y la creación de empleo. Cuenta con la fortaleza de 1.650 empresas asturianas integradas y el respaldo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Grupo SEKUENS y las principales asociaciones empresariales de la región (Fade, Femetal, CAC-Asprocon, Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, ASATA) entre otras.