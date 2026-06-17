Acción contra el Hambre celebra una década en Asturias: más de 7.000 personas atendidas y un gran impulso al emprendimiento

Acción contra el Hambre acompañó a lo largo de la última década en Asturias a cerca de 7.000 personas en situación de desempleo o vulnerabilidad. La organización ejecutó en sus diez años de trabajo en la región un total de 77 programas de empleo, con los que contribuyó a crear 81 nuevos negocios y en los que superó el 40% de inserción laboral. Las cifras, ofrecidas en la jornada “Semillas de 10:10 años contigo en Asturias”, celebrada en Oviedo, reflejan el impacto que una labor “fundamental” tanto para las empresas como para los ciudadanos.

“Estos diez años nos demuestran que la inclusión laboral es posible cuando se construyen alianzas sólidas entre administraciones, empresas, entidades sociales y sociedad. Detrás de cada empleo conseguido, de cada negocio puesto en marcha y de cada persona que recupera la confianza en su futuro profesional hay una red de colaboración comprometida con generar oportunidades para quienes más las necesitan”, destacó la gestora territorial de Acción contra el Hambre en Asturias, Mariana García Ruiz.

El acto contó con la presencia de la directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, Begoña López González, y de la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González.

La jornada reunió a más de 150 personas entre representantes de administraciones públicas, empresas colaboradoras, participantes y profesionales de los programas de empleo. Sirvió para rememorar los principales hitos alcanzados esta década y para reconocer a las empresas colaboradoras. Entre otras, se agradeció el apoyo de compañías como Grupo Clece, Eulen, Randstad, Leroy Merlin, Carrefour, Alcampo, Grupo SIFU, Lacera y GAM.

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También hubo un momento emotivo al recordar a José Ángel García, compañero y trabajador de la entidad que falleció hace unos meses y a quien se dedicó el encuentro: “Su legado sigue vivo por todo lo que ayudó a crear, por su forma de ver el mundo y por las oportunidades que creó para las personas que lo necesitaban”.