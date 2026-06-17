Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 17 de junio de 2026

Oviedo

Doble sesión: presentación de libro y conferencia

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge una doble sesión. A las 18.30 horas habrá un coloquio en torno al libro «La Primera Santa», de Abraham Agüera. El autor presentará esta obra, centrada en la figura de Anna, la guardiana de la Cueva de Covadonga, en un acto que contará con la participación de Francisco Daniel Piquero, coordinador del club de lectura de novela negra de La Corredoria. Después, a las 19.30 horas, será el turno de la conferencia del historiador y coronel en la reserva José Antonio Crespo Francés sobre la relación del océano Pacífico con España,. La presentación correrá a cargo de Jesús Moreno del Valle, coronel delegado de Defensa en Asturias, y de Benigno A. Maújo Iglesias, capitán auditor y presidente de ARES Asturias.

Centro Social Buenavista

El Centro Social Buenavista alberga del 11 al 18 de junio la exposición «Acción sin fronteras», una muestra dedicada a un proyecto de cooperación desarrollado en Guatemala para promover la agroecología y mejorar la seguridad alimentaria de mujeres indígenas. La exposición puede visitarse en el horario habitual de apertura del centro social.

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Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor presenta a las 19.30 horas el espectáculo «Maharajá», dentro del ciclo Cultura-Off: Zarzuelízate, con la participación de la soprano Beatriz Díaz y la mezzosoprano Serena Pérez.

Teatro Filarmónica

El Teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la representación de «Saudade», espectáculo de La Westia Producciones incluido en la programación de FesTribuna 2026. La obra recorre la vida y la obra de Fernando Pessoa a través de la mirada de Ofelia Queiroz, su gran amor, en un montaje que combina teatro, poesía, música e imágenes para adentrarse en el universo creativo y los heterónimos del escritor portugués. El texto y la dirección son de Ici Díaz. La entrada es libre hasta completar aforo.

Colegio de Abogados de Oviedo

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo ofrece, a las 19.00 horas, la conferencia «La aguja y la espada: indumentaria medieval y cine», impartida por Maite Capín, diseñadora de vestuario y directora de casting, dentro del programa «Encuentros con la Historia del Reino Astur», organizada por Amigos del Reino Astur. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Festival Internacional del Humor

El Festival Internacional del Humor (FIHU) despliega su programación a las 18.00 horas con un taller de risoterapia en el Centro Social Buenavista, seguido de la charla «Anatomía de una carcajada», a cargo de Moncho Borrajo, en el Centro Social El Cortijo de La Corredoria. La jornada se completa con un cuentacuentos en el Centro Social de La Argañosa.

Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto acoge una doble sesión. A las 17.30 horas la audición de Formación Básica I, en la que participará alumnado de las aulas de Elena Muñoz, Adonis Ríos y Juan Fuego. El acceso es libre hasta completar aforo. A las 18.30 horas, la audición de Formación Básica II, con alumnado de las aulas de Elena Muñoz, Adonis Ríos y Óscar Allén.

Microconciertos en la calle

La plaza del Ayuntamiento acoge de 19.30 a 20.00 horas un microconcierto del Coro de Adultos de la Escuela Municipal de Música de Oviedo dentro del ciclo «Microconciertos en la calle».

Biblioteca San Claudio

La Biblioteca de San Claudio acoge a las 18.00 horas el bebecuentos «En la granja», a cargo de Ana Capilla. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Biblioteca Pumarín

La Biblioteca Sara Suárez Solís (Pumarín-Teatinos) acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos «El príncipe ceniciento», a cargo de Puppy´s. La actividad cuenta con aforo limitado y requiere inscripción previa, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Museo de Bellas Artes

La exposición «Intercambios» revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feria del Libro de Gijón

Hoy se inaugura oficialmente la Feria del Libro de Xixón. El horario de apertura de las casetas, ubicadas en la calle Tomás y Valiente y en el Paseo de Begoña, será de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los hilos temáticos de la feria son «El fútbol que une», «Geópolis», «Narrativas del colapso», «Nuevos laberintos de la fantasía», «Puro cuento»_y «Salud mental. El dolor que no duele». Y algunas citas de la jornada son las siguientes: En el salón de actos del Antiguo Instituto, a las 17.15 horas, se presenta el proyecto «Asturian writers», con coloquio con Miguel Rodríguez Monteavaro, Aníbal González y Patricia Suárez; en la carpa Atalaya, a las 17.30 horas, Begoña Quesada presenta «Memento», en conversación con Eduardo Lagar;_en la Escuela de Comercio, a las 17.30 horas, Reyes Martínez presenta «El centinela» (Harper Collins, en conversación con Claudia Valenti; a las 18.00 horas, en la Carpa Alborá, Cruz Fernández Heres conducirá una sesión de cuentacuentos basada en su libro «Ahora: cuéntame un cuento que sea real» (Círculo Rojo, 2024); en la Escuela de Comercio, a las 18.15 horas, Andrea Serra presenta «Una flecha para ella»,(Libellum, 2025), en conversación con Mars Abella; a las 18.15 horas, la cita es con el «Humor gráfico contra el olvido», con la presentación de «No te olvides de las enfermedades olvidadas. (Varios autores, Lunwerg, 2026) y la intervención de Joaquín Pajarón y Julio Rey, en conversación con Pachi Poncela; a las 18.30 horas Bibiana Collado presenta «Marcelino. Decires de un hombre» (Pepitas de Calabaza, 2026), en conversación con Rafa Gutiérrez Testón, en la Carpa Atalaya; a las 19.00 horas, en la Carpa Alborá, Nieves Viesca presenta «Cajas o donde guardar el desencanto» (Ediciones Vitruvio, 2025), en conversación con Ana Lamela; a las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, presentación de la Revista Formientu 21. Coloquiu con Patricia Suárez, Carmen Menéndez, Yedra Riesgo y Lluis Cuesta, con Raúl Alonso de moderador; a las 19.15 horas, en el Patio del Antiguo Instituto, habrá un coloquio Fútbol y Música con Alberto & García e Igor Paskual; a las 19.30 horas, Aitana Castaño presenta «Las madrinas» (Pez de Plata, 2025), obra ilustrada por Alfonso Zapico, en conversación con Natalia Cueto Vallverdú, en la Carpa Atalaya; a las 19.45 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar el coloquio «El dolor que no duele», con Pelayo Olái y Abrazos Verdes, moderado por Fernando Argüelles; a las 20.00 horas, otro coloquio sobre «Traducir al asturianu», con Aymara González, Eloy Antuña e Inaciu Galán y con la moderadora Julia Pozuelo, en la Carpa Alborá; a las 20.15 horas Martín Caparrós presenta «BUE» (Random House, 2025), en conversación con Jaime Priede, en el patio del CCAI; y a las 20.30 horas, Alba González Sanz presenta «Extranjeras en la ciudad letrada» (KRK, 2026), en conversación con Sofía Castañón y Ester Roldán Calvo, en la Carpa Atalaya.

Asociación vecinal La Serena

En la sede de la Asociación Vecinal La Serena, en la calle Saavedra 49, hoy tendrá lugar una charla-coloquio sobre «La justicia en España», de la mano del jurista Francisco Gomis Paredes., Será a las 19.00 horas.

Centro Municipal de El Llano

Hoy en el cine del Llano se proyecta a las 19.00 horas «Las confesiones» (R. Andó, 2016). Para mayores de 12 años, con entrada libre.

Teatro de la Laboral

A las 19.30 horas comienza en el teatro de la Laboral el Festival fin de curso Alma Funky 2026, un repaso por 10 años de coreografías e historia de la Escuela Alma Funky.

Escuela de Comercio

Hoy se inaugura la exposición «El cuidado a través de sus vestigios», una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio de 2026. David González Pando es el autor de una muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el neolítico hasta 1975.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Libro en la Casa de las Mujeres

La escritora Ana Mª Díaz Marcos presenta a las 18.00 horas, en la Casa de las Mujeres, «Ernestina González. Un pulso antifranquista», obra sobre la lucha republicana desde Nueva York de la bibliotecaria Ernestina González.

«Sentir Avilés» en Valdecarzana

El Palacio de Valdecarzana alberga a las 19.00 horas «Sentir Avilés», una experiencia inmersiva con vídeos y charla-coloquio. Las invitaciones se recogen en Rivero 28, Moda y Arte.

Limpieza juvenil en Zeluán

La asociación Jóvenes Devas organiza a las 16.30 horas «La liamos bien en Zeluán», una recogida de basura en la playa para jóvenes de 14 a 25 años. El punto de encuentro es el aula de interpretación del aparcamiento de Samalandrán.

Charlas de salud mental

El Edificio Fuero acoge de 18.00 a 20.00 horas una sesión de «Psicotemas», servicio de charlas sobre salud mental y bienestar emocional impartidas por profesionales, con lenguaje cercano y voluntad preventiva.

Atletismo en el Yago Lamela

El Estadio Municipal de Atletismo Yago Lamela acoge la primera jornada del Campeonato de Asturias absoluto, sub-23 y máster. Desde las 19.00 horas se disputan pruebas de velocidad, saltos, lanzamientos y fondo.

Paseos por la ría

Los paseos en barco por la ría de Avilés salen del puerto deportivo con pases a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas, con visita al Espacio Portus incluida. El precio es de 12 euros por pasajero.

Exposiciones en el Niemeyer

El Centro Niemeyer mantiene abiertas las muestras «Agua», de Edward Burtynsky, «Naturalezas Vivas» y la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. El horario es de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en la Casa Cultura

La Casa de Cultura exhibe «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», una muestra con piezas de artistas como Evaristo Valle, Nicanor Piñole y Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. Hoy, a las 17.00 horas, habrá fiesta de la espuma en el parque Aníbal Vázquez. Y, a las 19.00 horas, un encuentro musical, en homenaje a Juan Menéndez Muñiz, «Juanín de Mieres». Será en el parque Xovellanos (en caso de lluvia, en el auditorio Teodoro Cuestal) y contará con los cantantes Andrés Cueli Robledo, Marta Martínez Grande, Luis Estrada Fernández y Marina López Toraño; el gaitero Alfonso Fernández Álvarez, y elCoro Minero de Turón.

Representación de la Asociación de Amas de Casa «Las Virusas» de La Felguera

El teatro José León Delestal de Langreo acoge hoy, a las 20.15 horas, la representación de la obra «El acompañante misterioso», a cargo de la Asociación de Amas de Casa «Las Virusas» de La Felguera. La autoría y dirección de la obra corresponden a Cristina Pérez. El reparto está integrado por Maribel Díaz, Olga Canto, Mª José Vázquez, Deli Menéndez, Amada Montes, Fide Ferrer y Cristina Pérez. Entrada a cinco euros.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra «Ars longa, vita brevis» en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística «Ars Longa, vita brevis», que impulsa la asociación cultural «L’Enguedeyu». Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano» en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidadde visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Taller de memoria en Nueva de Llanes

La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge hasta el 1 de julio un taller gratuito de memoria dirigido a mayores de 55 años. Las sesiones se celebrarán los miércoles, de 11.00 a 13.00 horas, y trabajarán la atención, la concentración, el lenguaje, el cálculo, la orientación y otros aspectos relacionados con la estimulación cognitiva. Organiza Solidaridad Intergeneracional. Inscripciones presenciales en la Casa de Cultura, en los teléfonos 985 410 106 y 679 389 399, o en los correos culturanueva@ayuntamientodellanes.com y siasturias@solidaridadintergeneracional.es.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes alberga una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que «surja la inspiración» al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.