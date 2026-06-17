Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas

Si la ola de calor del pasado mes de mayo ya fue extrema y batió récords de temperaturas, la que viene ahora será aún mayor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de la entrada, este fin de semana, de aire cálido proveniente del sur, dando lugar a un domingo de muchísimo bochorno en todo el país. Así, se espera que la región roce, por primera vez este año, los 40 grados. Según las previsiones (que suelen superarse), Cangas del Narcea llegará a los 39, Langreo a los 37, Oviedo a los 36, Gijón a los 30 , Avilés y Llanes a los 29, y Navia a los 28.

En el pasado mes de mayo, cuando Asturias estuvo una semana bajo una ola de calor intenso, se alcanzó una temperatura récord de 36,3 en Mieres. Las cifras que se esperan para este domingo son superiores y probablemente se volverán a batir récords. La máxima histórica registrada en un mes de junio en Oviedo fueron 35,5 grados el 16 de junio del 2000.

La AEMET avisa de que en algunas zonas del país se podrían registrar este domingo temperaturas jamás observadas para la época del año. La que viene será la primera gran ola del verano, pues la nueva estación entra justo el domingo, a las 9.24 horas.

Subida de 6 grados en el Cantábrico

"En general, los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas, salvo en los litorales del noroeste, donde se esperan nubes bajas; por la tarde podrían aparecer nubes de evolución dispersas en zonas del centro peninsular que dejen algún chubasco aislado. Las temperaturas subirán de forma generalizada, especialmente en el caso de las máximas en el Cantábrico, donde se esperan ascensos de más de 6 grados", detalla la AEMET. Las mínimas rondarán el domingo en la región los 19 grados.

Antes del domingo, tormentas

Antes del sofoco, Asturias pasará por el paraguas. Tanto este miércoles como el jueves hay alerta amarilla, durante la tarde, por fuertes chubascos y tormentas con granizo. Las temperaturas, eso sí, llegarán a los 30 grados. Este tiempo inestable se mantendrá al menos hasta el viernes.