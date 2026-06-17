Asturias refuerza su compromiso con los derechos humanos con una nueva ley de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad

Asturias continúa reforzando su tejido legislativo. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Cooperativas para el Desarrollo y la Solidaridad, una norma que sitúa a la región “en la vanguardia de las políticas públicas comprometidas con la justicia global, en un momento en el que la cooperación internacional vuelve a ser cuestionada y puesta en duda”.

El texto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, convierte el derecho de mujeres y niñas en el eje central de la acción pública, apostando por una política de cooperación feminista “alejada de modelos que la invisibilizan o relegan a un segundo plano”.

“Con esta ley, el Gobierno de Asturias da un paso adelante para impulsar una cooperación transformadora, orientada a combatir las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, a la vez que refuerza el liderazgo de las mujeres y su participación plena en todos los ámbitos como condición imprescindible para un desarrollo justo”, dicen en el Ejecutivo.

A su vez, aborda grandes retos globales como las crisis humanitarias y la construcción de paz hasta el cambio climático, y refuerza la protección de la infancia y de los pueblos indígenas.

Para poder hacer frente a todos estos ámbitos, la ley consolida instrumentos clave como el Plan Director de Cooperación, que amplía su vigencia a cinco años, regula por primera vez las estrategias sectoriales y apuesta por una mayor eficacia a través de la especialización sectorial, la concentración geográfica y nuevas modalidades de la cooperación.

También incluye nuevos agentes de cooperación, a la vez que reconoce el rol esencial y diferenciado de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de la Coordinadora de ONGD del Principado, las entidades locales y las organizaciones del Sur.

En cuanto al compromiso financiero, el objetivo del Principado es avanzar hasta destinar a la cooperación el el 0,7% de los recursos propios, para alinearse con los estándares internacionales.

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“Con esta iniciativa, el Gobierno de Asturias no solo refuerza su compromiso con la solidaridad internacional, sino que define un modelo propio, más ambicioso y coherente, que reivindica el papel de lo público en la construcción de sociedades más justas e igualitarias”, sentencian.