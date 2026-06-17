Correo masivo enviado a Barbón, un boletín de notas suspensas para la Consejera y más huelga: las trabajadoras de las escuelinas persiste en su lucha en Asturias

Las trabajadoras de las escuelinas se rearman. Este miércoles, en el segundo día de huelga de esta semana (serán tres en total), CC OO logró movilizar al 75% del personal que podía hacer huelga, según sus estimaciones, lo que supone 10 puntos más que el martes. Por su parte, la Consejería de Educación cifra los paros en un 26,6%, también por encima de los datos del martes (21,8%), si bien la administración se refiere al total de la plantilla, incluidos los trabajadores que no pueden hacer huelga al estar incluidos en esos servicios mínimos.

Las educadoras volverán mañana a las calles de Oviedo en una manifestación que partirá desde la Consejería de Educación a las 18.00 horas para llegar a la Junta General del Principado. "El seguimiento de la huelga pone de manifiesto el profundo malestar existente entre las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil", explican desde el sindicato al tiempo que animan a "la participación en la jornada del jueves". "La Consejería no puede seguir maquillando los datos", subrayan.

Pero la huelga y las movilizaciones por las calles de Oviedo no son la única acción. Unas 200 educadoras han enviado masivamente correos electrónicos tanto a la consejera Eva Ledo como al presidente Adrián Barbón. En la carta, las trabajadoras de la red 0 a 3 años explican los motivos que las han llevado "al límite". Once puntos que van desde la estabilización de las interinas hasta la equiparación del calendario escolar con el segundo ciclo de Infantil, señalando que la diferencia es de apenas siete días. "Somos el único nivel educativo que no disfruta de descansos pedagógicos trimestrales", denuncian en la misiva.

Además, hay dos puntos que consideran "claves" para el buen funcionamiento de las escuelinas. Por un lado, la bajada de ratios, es decir, el número de bebés por aula. Actualmente entre 0 y 12 meses hay un máximo de 8 niños. De 1 a 2 años son 13, y de 2 a 3 años 18 niños. En contraposición, el sindicato muestra el modelo que se plantea desde la Comisión Europea, que no dejaría más de 4, 6 u 8 bebés en función de la etapa. "Si se implementa la bajada de ratios, Asturias estaría a la vanguardia del sistema educativo", reivindican.

El otro de los puntos es la pareja educativa. O lo que es lo mismo, que haya dos profesionales por aula. "Este modelo pedagógico potencia la calidad educativa, la atención individualizada y una mayor seguridad", explican.

Manuela Gabriel Acosta entregándole "las notas" a Eva Ledo. / LNE

El Principado, suspenso

Asimismo, como parte de las acciones, la educadora Manuela Gabriel Acosta tuvo la oportunidad de entregarle a la consejera de Educación, Eva Ledo, un "boletín de notas", en el que Ledo "suspende" todos los apartados. "Escucha las necesidades de las educadoras infantiles: no conseguido", "Muestra disposición al diálogo: necesita mejorar", "Reconoce la importancia educativa de la red 0 a 3 años: no conseguido". El boletín incorpora, además, observaciones: "Presenta dificultades para asistir a las tutorías solicitadas y establecer una comunicación fluida con las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil".

Este extremo, es en el que CC OO centra esfuerzos ahora: que Educación abra una mesa de negociación con el comité de huelga para poder abordar los principales puntos y parar sus protestas.