Crece la tensión por la huelga médica en Asturias: denuncian "coacciones" a los médicos que se han negado a realizar peonadas en los hospitales

El Sindicato de Médicos del Sespa (SIMES) ha denunciado "coacciones" en los hospitales de Asturias a los facultativos que han optado por no realizar las denominadas peonadas –horas extra por las tardes– a modo de presión durante el conflicto sanitario y en plena huelga general de los facultativos en toda España para reclamar mejoras en su situación y un estatuto marco propio. Este mismo martes, SIMES anunció que las peonadas en Cirugía General, Traumatología, Urología y Anestesia y Reanimación se paralizaban en el Hospital de Cabueñes (Gijón), cuyos médicos se sumaron así a los anestesistas del San Agustín (Avilés), de Jarrio (Coaña), del HUCA, Valle del Nalón (Langreo) y Álvarez-Buylla (Mieres), que ya se habían plantado días atrás.

Este plante afecta sobremanera a las listas de espera de la sanidad pública y ponen contra las cuerdas a la sanidad asturiana. Según SIMES, han recibido quejas de los facultativos que se han negado a las peonadas porque gerentes y jefes de servicio están pidiendo una notificación expresa. "Es actividad extraordinaria y voluntaria, con lo cual no hay ninguna relación contractual que obligue a notificar ese cese por escrito. Simplemente lo que se ha hecho ha sido notificar por escrito el cese a título comunicativo, como acto de buena fe para la mejor organización asistencial", explica Rubén Díaz, portavoz de SIMES.

En su opinión, el procedimiento por parte de las autoridades sanitarias es "una coacción y un hostigamiento hacia los compañeros que han decidido de forma totalmente voluntaria cesar de hacer esa actividad voluntaria, con lo cual se puede entender como que se puede vulnerar el derecho a huelga al verse como una medida de presión al profesional. Lo consideramos totalmente irregular".

Reunión

El pasado lunes, SIMES –que es de nueva creación y no está en mesa sectorial de sanidad en Asturias con el resto de sindicatos– tuvo una reunión con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, a la que pudieron plantear punto a punto sus reivindicaciones y, según Rubén Díaz, también le comentaron tal situación. "Parece que el SESPA está queriendo coaccionar a sus trabajadores para que no hagan huelga", lamenta.

Seguimiento

En Asturias, este miércoles, tercer día del paro general, el seguimiento es similar a los últimos días, según el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), con en torno un 70% de apoyo en el HUCA y un 66% en Cabueñes, algo menos en el San Agustín; y más del 20% en Atención Primaria. Porcentajes calculados respecto a la plantilla exenta de servicios mínimos. José Antonio Vidal, portavoz de la organización, reiteró su queja por los servicios mínimos abusivos y la contraprogramación del Sespa para reducir consultas y aminorar así la suspensión de consultas e intervenciones. El SIMPA tiene el asunto de los servicios mínimos en los tribunales y confía que llegue pronto una sentencia.

Tanto el SIMPA –que dirige sus críticas principalmente hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, por negarse a aceptar sus condiciones para el estatuto marco– como el SIMES –que presiona al Principado al considerar que las mejoras que reclama la profesión dependen en gran parte de la administración regional– ven imparable una convocatoria de huelga indefinida a la vuelta del verano si no se atienden las reclamaciones de los facultativos.

"Tenemos una encuesta respondida por 550 médicos que refrenda nuestras propuestas y en la que más del 90% apuesta por una huelga indefinida si no se alcanzan las soluciones que planteamos", asegura SIMES. "Es imposible contrarrestar la huelga ocultando información, amenazando al servicios para que vuelvan a trabajar, y parapetándose en tecnicismos para dilatar la negociación. El deber del Gobierno de Adrián Barbón, y de su consejera Concepción Saavedra, es el de negociar, y poner en marcha las medidas que se demandan", agrega.

SIMES tiene previsto movilizarse este mismo jueves en Oviedo, a las 17.30 horas, en el entorno de la Junta General. "Elegimos la fecha por coincidir con la presencia en la Comisión de Presidencia esa tarde de la Vicepresidenta, Gimena Llamedo. No nos cansaremos de repetir que el Gobierno de Adrián Barbón tiene en sus manos poner fin a la huelga", explica el sindicato.