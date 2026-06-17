La Fundación "la Caixa" aumenta a 7 millones de euros su inversión en acción social en Asturias este año y alcanzará los 7,5 millones en 2027

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, han firmado un acuerdo marco con el que se refuerza la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, científica, educativa y cultural.

En virtud de este convenio, la Fundación dedicará un total de 7 millones de euros a la acción social en Asturias en 2026, un millón de euros más que el año anterior. Para 2027, la entidad ya ha anunciado que prevé alcanzar una inversión de 7,5 millones de euros.

"Con este aumento sostenido de nuestro presupuesto queremos hacer patente, un año más, nuestro compromiso con Asturias. Creemos que ante la inestabilidad global se precisan acciones sólidas y duraderas que permitan dar una respuesta eficiente a los retos de nuestro tiempo. Gracias a la colaboración inestimable del Gobierno del Principado de Asturias, y a las entidades sociales asturianas, nuestra acción se adapta a las necesidades específicas de este territorio para contribuir a su progreso y al bienestar de sus ciudadanos", ha explicado el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé.

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que "Asturias avanza cuando es capaz de convertir la colaboración en respuestas concretas para la ciudadanía. Este acuerdo con la Fundación "la Caixa" fortalece ese camino y nos ayuda a seguir poniendo en el centro a las personas tal y como hace el Gobierno de Asturias, especialmente a quienes atraviesan mayores dificultades, para construir una comunidad con más derechos, más oportunidades y más cohesión social".

El principal propósito de este convenio es el desarrollo de actuaciones sociales orientadas a reducir la vulnerabilidad y posibilitar una vida digna a quienes más lo necesitan. Las líneas prioritarias son las siguientes:

La lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia. Esta iniciativa va dirigida a familias con hijos de entre 0 y 18 años en riesgo o en situación de exclusión. En 2025, el programa atendió a 445 niños, niñas y adolescentes de 304 familias en Asturias.

La inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión a través de Incorpora. A lo largo de 2025 se facilitaron 991 empleos en Asturias gracias a la colaboración de 296 empresas del territorio y al trabajo en red con 11 entidades sociales asturianas.

La humanización de la salud a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que proporciona apoyo psicosocial y espiritual a personas en situación de final de vida y a sus familiares. En Asturias, este programa cuenta con un equipo de atención psicosocial que atendió a 830 pacientes y 1.290 familiares en 2025.

El acompañamiento de las personas mayores con el programa de Personas Mayores, el más longevo de la Fundación ”la Caixa”, que contribuye a un envejecimiento activo y saludable, al tiempo que reduce el riesgo de aislamiento y soledad de este colectivo. Más de 19.000 usuarios participaron en las 644 actividades impulsadas en los 24 centros en los que se desarrolla el programa en Asturias.

El impulso de proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro mediante las Convocatorias de Proyectos Sociales. En 2025 se seleccionaron 22 proyectos en Asturias, con una inversión total de 600.000 euros.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación "la Caixa", impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2025 se facilitaron 58 de estas ayudas en Asturias, con una inversión de 240.000 euros por parte de la Fundación.

Más de 75.000 visitantes a la exposición "Colores del mundo"

Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también incluye acciones en los ámbitos educativo, científico y cultural.

La Fundación "la Caixa" promueve el acceso a la cultura como motor de transformación social a través de sus exposiciones. En Gijón se programó la muestra itinerante Colores del mundo, que recibió 75.000 visitantes.

En el ámbito de la educación, la Fundación desarrolla el programa EduCaixa, que fomenta el desarrollo de competencias del alumnado, la formación del profesorado y la mejora del sistema educativo basada en el uso de evidencias. En 2025, 966 estudiantes y 50 docentes de 16 centros educativos asturianos accedieron a los recursos del programa.

La entidad también promueve la formación de excelencia mediante su programa de Becas, que cubre todas las etapas de la educación superior. El año pasado se concedieron en Asturias dos becas de posgrado en el extranjero.