El grupo mexicano Prodi tendrá más del 80% de Duro Felguera con el plan avalado por el juez

El grupo mexicano Prodi pasará a controlar más del 80% de la compañía asturiana Duro Felguera con las medidas incluidas en el plan de reestructuración que acaba de avalar el juez y que alejan el riesgo de concurso de acreedores.

Mota-Engil México, que fue el socio de Prodi en la toma de control de Duro Felguera en 2023 mediante una ampliación de capital, saldrá del accionariado de la empresa asturiana (su matriz portuguesa decidió no arriesgar más dinero) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) seguirá teniendo presencia en el consejo de administración de Duro (tiene dos consejeros externos), aunque con la novación de su préstamo de rescate de 120 millones otorgado en 2021 (su amortización se amplía ahora hasta 2035) este dejará de ser participativo y pasará a ser ordinario. Los consejeros en representación de la SEPI seguirán ejerciendo desde el órgano de gobierno de Duro la tutela del crédito público.

Duro había mandatado a FTI Consulting para buscar inversores interesados en aportar financiación o capital a la compañía, pero ninguno presentó ofertas. Ante esa situación, el Grupo Prodi, principal accionista de Duro, dio un paso al frente y se comprometió a aportar financiación con un préstamo de 10 millones que se convertirá en acciones.

El plan de reestructuración de Duro que ha sido avalado por el juez incluye una reducción de capital por pérdidas en dos tramos. El primer tramo incluye una disminución del valor nominal de las 215.179.431 acciones que comportan el capital social (que pasarán de tener un valor nominal de 0,05 a 0,025 euros). Y el segundo tramo incluye la amortización de 117.623.825 acciones de Grupo Prodi y Mota-Engil México. A esa reducción del capital seguirá un aumento por 10 millones de euros mediante la emisión de 400.000.000 acciones que serán suscritas por Grupo Prodi para capitalizar su préstamo. Con esta operación, Prodi pasará a tener el 80,39% del capital de Duro, Mota-Engil sale de la empresa y el resto de capital queda en manos de los pequeños inversores.

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Duro celebrará mañana su junta de accionistas. El presidente, Eduardo Espinosa, estará acompañado del vicepresidente, Jaime Isita, que es consejero delegado de Prodi y "mano derecha" de José Miguel Bejos, presidente del grupo mexicano.

Acuerdos "maduros" para firmar contratos en "mining & handling" Duro Felguera cuenta con acuerdos "maduros" con clientes que estaban esperando al desenlace del preconcurso de acreedores de la compañía asturiana para cerrar contratos. La mayoría de estos acuerdos se centran en el área de "mining & handling" (manejo, transporte y almacenamiento de minerales), donde Duro Felguera tiene un importante historial de proyectos. Es una de las áreas identificadas en el plan de viabilidad como prioritarias. No obstante, a corto plazo está previsto que Duro Felguera aborde en México dos grandes proyectos como contrata de su accionista Mota-Engil México. Son el Proyecto Escolín (una planta de producción de urea) y el Proyecto Tula (una central eléctrica de ciclo combinado). En enero de este año se firmó una carta de intenciones que formaliza el compromiso de adjudicación a Duro Felguera de esos dos proyectos en México por un volumen de negocio agregado de más de 300 millones de dólares. Los accionistas de Duro se habían comprometido a facilitar contratos.