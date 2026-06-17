IU, socio de gobierno de Barbón, estalla tras conocerse que Cogersa ya envió toneladas de basura a León: "Exigimos transparencia total"
Todos los grupos políticos, salvo el PSOE, claman por la gestión de residuos: el PP acusa a Barbón de "mentir", Vox dice que lo declarado por la gerente de Cogersa es "demoledor" y Tomé habla de "desastre"
La comparecencia de Paz Orviz, gerente de Cogersa, ayer en la Junta General ha provocado una intensa polvareda política en Asturias. Orviz desveló que el consorcio trasladó 5.500 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) a la cementera de La Robla (León), propiedad de Cementos Tudela Veguín, con el objetivo de que la compañía realizase unas pruebas en 2023 y 2024.
Hasta ahora, el Gobierno regional (PSOE e IU) había negado públicamente que la posibilidad de llevar residuos a esa instalación para su posible incineración estuviese sobre la mesa de cara al futuro.
Las palabras de Orviz, aparentemente alejadas de la posición defendida por Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente del consorcio, han provocado críticas al Ejecutivo por parte de todos los grupos políticos, con la única excepción del PSOE. IU-Convocatoria por Asturias, socio minoritario del Gobierno, fue especialmente duro y apuntó, sin mencionarlo de forma explícita, a un hipotético cese de la gerente.
"Queremos mostrar nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con la gestión de los residuos. Exigimos transparencia total. No se puede decir una semana que no se ha enviado CSR a La Robla y, una semana más tarde, afirmar todo lo contrario", destacó Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, tras la Junta de Portavoces. El Principado, por boca de Guillermo Peláez, Alejandro Calvo y del propio presidente, Adrián Barbón, descartó recientemente que esa posibilidad de llevar residuos a León existiese. Sin embargo, esa alternativa sí se utilizó en el pasado, tal y como reveló Orviz y no niega el Ejecutivo autonómico.
"Tenemos la sensación de que han sido tres años perdidos en materia de residuos. No es el modelo que a nosotros nos gusta", añadió Vegas, quien aseguró haberse enterado "por casualidad" del traslado del CSR a León. El portavoz también señaló que Calvo y Orviz, aunque "sobre todo el Consejero", tendrán que tomar una decisión "si las relaciones no son buenas y no hay sintonía, porque tenemos que hacer que esto funcione".
Por su parte, Dolores Carcedo, portavoz del grupo socialista, insistió en que "el Gobierno no tiene encima de la mesa enviar basura a León; no lo contempla". Luis Venta, del PP, apuntó directamente a Barbón: "Nos ha vuelto a mentir y lo ha hecho con arrogancia. Se ha confirmado que Cogersa ha enviado toneladas de residuos a León".
Carolina López, de Vox, calificó de "demoledoras" las explicaciones ofrecidas por la gerente, mientras que Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, aseguró que "la gestión de los residuos es un desastre" y reclamó una mayor transparencia sobre las decisiones adoptadas por Cogersa y el Gobierno regional.
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