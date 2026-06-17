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La mejor fideuá del mundo se come en un restaurante asturiano de pueblo, que se alzó con el título en la ciudad española que es cuna de este plato

"Es un inmenso orgullo; poder ganar en Gandía, donde nació esta elaboración, es un honor difícil de describir", aseguran los responsables del establecimiento

Una fideuá de Casa Repinaldo

Una fideuá de Casa Repinaldo / @casarepinaldo

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Alejandra Carreño

La mejor fideuá del mundo se cocina y se come en un restaurante asturiano de pueblo. Casa Repinaldo, de Candás, se alzó hace unos días con el título en la ciudad que es cuna de un plato similar a la paella, pero hecha con fideos en vez de con arroz. Feli Espinosa y Ángel Repinaldo, los responsables del establecimiento, se coronaron en el Concurso Internacional de Fideuá de Gandía, en la Comunidad Valenciana, en el que participaron una treintena de establecimientos de toda España y de fuera. El certamen batió, en su 51º edición, el récord de presencia internacional con cocineros de México, Italia, Irlanda, Francia, Colombia, Puerto Rico y Nueva Zelanda.

El restaurante candasín acudió a la competición tras conseguir el pasado 16 de mayo el primer puesto en el II Campeonato de Asturias de Fideuá, celebrado en Turón y organizado por el Ayuntamiento de Mieres. Ese triunfo le otorgó el pase directo al certamen internacional. Lo que no imaginaron Feli y Ángel es que también ganarían en Gandía.

Un "orgullo"

"Acabamos de ser reconocidos en Gandía con el premio a la Mejor Fideuá del Mundo 2026, un reconocimiento que nos emociona profundamente y que ya forma parte de la historia de nuestra casa. Este galardón tiene un significado muy especial para nosotros. No solo por la dimensión internacional del certamen, sino porque supone la primera competición internacional que conseguimos ganar. Un logro que recompensa años de trabajo, esfuerzo, aprendizaje y amor por nuestra profesión", expresaron los responsables de Casa Repinaldo en redes sociales.

"Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Gandia, cuna de la fideuá, por mantener viva la esencia y el prestigio de un plato que forma parte de nuestra cultura gastronómica. Gracias también a la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandia por su extraordinaria labor, por defender esta tradición y por hacer de este concurso una referencia mundial", añadieron. Y remataron: "Recibimos este premio con un inmenso orgullo, pero sobre todo con gratitud y respeto por lo que representa. Porque ganar en Gandía, donde nació la fideuá, es un honor difícil de describir. Gracias por creer en nosotros".

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Otros reconocimientos

Casa Repinaldo suma así un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por la defensa de la cocina tradicional y la calidad de sus elaboraciones, una línea de trabajo que le ha valido premios y distinciones en diferentes concursos gastronómicos como el del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana 2025. Se trata del "Cachopo PCH", que significa Patrimonio Culinario de la Humanidad, y que está hecho con tapa de Ternera Asturiana (para los filetes), jamón de Alta Sierra de Tineo y queso asturiano en lonchas y en crema de los Oscos.

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