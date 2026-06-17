Montserrat González y Triana Martínez, asesinas de Isabel Carrasco, dejan la cárcel de Asturias por la de Alcalá-Meco: la hija quiere hacer un máster de ingeniería aeroespacial

Las asesinas, madre e hija, de Isabel Carrasco (presidenta de la Diputación de León a la que dieron muerte en mayo de 2014) dejan la cárcel de Asturias por la de Alcalá-Meco, tal como estaba previsto hace ya unos meses, cuando habían pedido el traslado. El motivo son las aspiraciones laborales de Triana Martínez, que es ingeniera de comunicaciones. Quiere realizar un máster en ingeniería aeroespacial.

Ahora le han suspendido los permisos por haber grabado en los locutorios de la cárcel asturiana escenas del documental de HBO "Desde la celda: crimen en león". Era la primera vez que hablaban desde la cárcel. No obstante, ve en la capital de España más oportunidades laborales una vez finalice su condena de 20 años.

Triana Martínez, en una imagen del documental de HBO. / HBO

Por otro lado, su madre, Montserrat González, autora material del crimen y que cumple una condena de 22 años, cree que en Madrid podrá obtener alguno de los permisos que le ha negado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo.

Madre e hija llevaban en la cárcel de Asturias desde el año 2018, tras un periplo conflictivo por las cárceles de Villahierro (León) y Villanubla (Valladolid). Solicitaron el traslado a Asturias para estar más cerca de su marido y padre, el inspector jefe Pablo Martínez, que falleció en 2021 de covid. Las dos mujeres no pudieron acudir a verle, aunque tenían permiso para ello, por las restricciones hospitalarias de la pandemia.