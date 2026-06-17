A partir de esta tarde y hasta por la noche, Asturias estará en alerta amarilla por "fuertes tormentas con granizo": la AEMET avisa de que los chubascos vuelven mañana

A partir de esta tarde y hasta última hora del día, gran parte de Asturias estará en alerta amarilla por fuertes chubascos y tormentas con granizo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso especial entre las 13.00 y las 00.00 horas de este martes, aunque los chaparrones volverán mañana, jueves. De hecho, la alerta amarilla, que empezará también a las 13.00 horas, se ampliará a más zonas, llegando al centro de la región y los valles mineros, el Suroccidente y la Cordillera y los Picos de Europa.

En concreto, para hoy la AEMET da "intervalos nubosos, de nubes bajas al principio y al final del día que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas, y de nubes de evolución en las horas centrales". También se esperan "chubascos y tormentas en el interior que, en la Cordillera, pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo". Las temperaturas máximas llegarán hasta los 30 grados en el Suroccidente, hasta los 28 en Langreo, 27 en Oviedo y 24 en Gijón.

El pronóstico para este jueves es similar, sin cambios en los termómetros. "Intervalos nubosos, de nubes bajas al principio y final del día que pueden ir acompañados de brumas y nieblas dispersas y de nubes altas y nubes de evolución durante las horas centrales. Chubascos y posibles tormentas en el interior durante la tarde en el interior, que serán más frecuentes e intensas en la Cordillera. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos, más acusado en las máximas", resume la AEMET.

La primera gran ola de calor

Para el viernes ya no hay alertas, pero las nubes dominarán los cielos y no se descartan chubascos y tormentas dispersas en el interior durante la tarde. Las temperaturas se mantienen más o menos igual. El menú meteorológico para el sábado son nubes y sol y alguna llovizna. Los termómetros bajan ligeramente para volver a subir de forma notable el domingo, con la llegada de una ola de calor que pondrá las máximas en Cangas del Narcea en los 39 grados, en Oviedo en los 36 y en Gijón en los 30. Será la primera gran ola de calor del verano, superior a la registrada en mayo.

Los pronósticos de la AEMET sugieren que a partir de este fin de semana se podrían registrar algunas de las temperaturas más altas jamás observadas para estas fechas en el conjunto de España.