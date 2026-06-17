Pedro Feito, Álvaro Rubio y Asier Fernández, los tres ganaderos asturianos que han ganado el pulso judicial a la Delegación de Gobierno: "Nos sentimos perseguidos"

"Nos sentimos perseguidos injustamente y era innecesario hacernos pasar por todo esto". Así se pronunciaron este miércoles Pedro Feito, Álvaro Rubio y Asier Fernández, tres ganaderos de Tineo que, junto a otro compañero valdesano -todos integrantes de la organización agraria URA- fueron investigados tras la denuncia de la Delegación de Gobierno por haber participado supuestamente en el corte de la autovía en Canero (Valdés) el pasado 29 de enero coincidiendo con una jornada de protestas del sector en toda Asturias contra el acuerdo de la UE y Mercosur. El asalto a la calzada se produjo después de que concluyese la movilización en Barres.

El juez ha archivado el caso por falta de pruebas, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, pero lo ocurrido no se les va a olvidar a ninguno de ellos, de entre 20 y 35 años. "Nos acusaron sin pruebas, nos sentimos avasallados", lamentan los profesionales, que ven detrás de la denuncia una "persecución" al sector primario. "Quieren acabar con nosotros, cuando somos los que damos de comer a la gente".

Feito, Rubio y Fernández comparecieron junto al coordinador de URA, Borja Fernández, organización a la que pertenecen y que les ha facilitado la asistencia judicial, en manos de los abogados Ana Vallina y Juan Galán. Según explicó este último, "la administración no ha podido demostrar que los cuatro eran los autores del delito por el que se les investigó. No tenían pruebas y las que mostraron, de llegar a juicio, tampoco habrían servido, ya que las grabaciones de cámaras de casas particulares no sirven". Galán recordó que URA ya logró que se archivasen otras causas contra ganaderos, por los incendios del pasado agosto y cuando una tractorada en Oviedo. "Todo esto supone un disgusto para ellos. Y se pierde tiempo y dinero", añadió.

Los cuatro ganaderos pudieron demostrar que en el momento del corte de la autovía en Canero, con fardos de hierba y neumáticos ardiendo, estaban con el resto de compañeros de URA, comiendo, después de la protesta convocada ese día en Barres (Castropol) Borja Fernández testificó a su favor: "Estuvimos todos en el corte, legal y que se hizo en los términos pactados con la Guardia Civil, y luego nos fuimos a comer. Incluso hay fotos".

"Señalamiento"

Borja Fernández añadió: "No me entra en la cabeza tal acusación, que solo entiendo como un señalamiento claro y una persecución al sector como ha pasado otras veces". El coordinador de URA se refirió a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a la que acusa de "ir contra los ganaderos. Pero ahora la justicia habló y no ve indicios ni pruebas de lo que los acusaba".

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La dirigente socialista también fue foco de las iras del sector y de las organizaciones agrarias tras las protestas de Mercosur de enero debido a las sanciones que algunos participantes, en torno a una treintena, recibieron por incumplir los términos estipulados para las movilizaciones que eran en tres sitios: Barres, La Franca (Ribadedeva) y Campomanes (Lena). Muchos han optado por pagarlas y reducir a la mitad la cuantía, de 600 a 300 euros, pero otros han recurrido, en algunos casos asesorados también por URA: "Las sanciones no tienen ni pies ni cabeza. Se identificó a gente que no había estado en las protestas".