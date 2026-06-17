Tras la primavera más cálida de la historia reciente de Asturias (con temperaturas 1,7 grados por encima)... así se espera el verano

A pocos días de que entre el verano, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha hecho balance de la primavera y en Asturias el resumen es claro: ha sido la más cálida de los últimos 65 años, empatada con la de 2023. La temperatura media entre marzo, abril y mayo fue de 12,4 grados, lo que supone 1,7 grados más de lo normal, tal como explicó este miércoles el Delegado Territorial de la Aemet en Asturias, Ángel Gómez Peláez.

El mes decisivo fue abril cuando los termómetros estuvieron 3 grados por encima, con una media de 13,2 grados. Marzo fue cálido, pero no tanto, solo un 0,4% más de lo habitual y, en cuando a mayo, el mercurio volvió a subir: 14,7 grados de media. O lo que es lo mismo, un 1,8% más que en años anteriores. En mayo, además, se batió otro récord. El día 22 en Oviedo los termómetros marcaron 35,5 grados superando por 2,3 grados la anterior marca, de 2020.

El informe presentado este miércoles por la Aemet recoge, además, que en las estaciones de Oviedo y Gijón-Musel se superaron registros de temperatura media primaveral. Oviedo alcanzó 14,2 grados, una décima más que en 2023, y Gijón-Musel 15,1 grados, también una décima por encima de su anterior registro.

En cuanto a la lluvia, la primavera fue seca: se acumularon 226,6 litros por metro cuadrado, un 29% menos de lo normal. De nuevo, abril fue el mes que más condicionó el balance, al ser muy seco, con solo 24,4 litros por metro cuadrado, un 78% menos de lo habitual. Marzo fue normal, aunque con un déficit del 16%, y mayo resultó húmedo, con un 13% más de precipitación.

Esta falta de lluvias deja en Asturias un balance preocupante al ser el noveno año hidrológico más seco desde que hay registros. La Aemet señala que hay un déficit de precipitación en prácticamente toda la comunidad, salvo la zona más suroccidental.

Previsión para este verano

El verano meteorológico, que va del 1 de junio al 31 de agosto, se presenta, aparentemente, cálido. La Aemet considera que en Asturias este escenario será el más factible, con una probabilidad del 60%, frente al 30% de un verano normal y el 10% de un verano frío.

En precipitaciones, en cambio, no hay una tendencia dominante: los tres escenarios aparecen igualados, según el análisis de la agencia, con un 33% de probabilidad para un verano seco, un 33% para uno normal y un 33% para uno húmedo.

A corto plazo, la próxima semana, de 22 al 28 de junio, se espera con temperaturas bastante superiores a lo normal y menos lluvia de lo habitual. La primera ola de calor del verano asolará todo el país, pero parece que en Asturias podría llegar algo más amortiguada.

Para las semanas del 29 de junio al 5 de julio y del 6 al 12 de julio, Aemet prevé temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones en valores normales.