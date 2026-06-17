El rector Villaverde defiende a la universidad pública en su investidura como honoris causa en Normandía: "No puede ser un mero instrumento económico"

"Soy lo que soy porque un día tuve la fortuna de acceder a la universidad". Son las palabras del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Rouen Normandía, celebrada este miércoles en Francia. Una afirmación que Villaverde matizó: "Y no a cualquier universidad, sino a una universidad pública". El máximo responsable de la institución académica centró su discurso, de hecho, en una defensa de las instituciones académicas públicas como "garantes de la libertad, la democracia y la igualdad".

El acto de nombramiento se celebró en el marco de los actos conmemorativos del 60º aniversario de la universidad francesa y reunió a cuatro nuevos doctores honoris causa, en una convocatoria conjunta que la institución normanda no organizaba desde hacía una década. Se reconoce así la trayectoria académica de Ignacio Villaverde como catedrático de Derecho Constitucional, además de la contribución al impulso de la cooperación universitaria europea a través de la alianza Ingenium, integrada por diez universidades de una decena de países de la Unión Europea, entre ellas la de Oviedo y la de Rouen.

Villaverde recibió la distinción junto a la profesora brasileña Nilda Guimarães Alves, el investigador estadounidense Thomas Kelly y la profesora belga Laure Bindels. En su discurso, el rector asturiano pronunció un discurso en inglés y con pasajes en francés en el que agradeció la distinción, que enmarcó en "una vida dedicada a la universidad", subrayando que "no hay mayor honor para un universitario que el reconocimiento de sus pares".

Villaverde quiso aprovechar la ocasión recordó su trayectoria desde sus años como estudiante de Derecho en la Universidad de Oviedo, una institución que, según subrayó, "nos pertenece a todos".

En una intervención que también tuvo un marcado contenido constitucional, Villaverde vinculó directamente la universidad y la democracia. "No puede haber libertad sin universidades. No puede haber igualdad sin universidades. No puede haber democracia sin universidades", sostuvo, para después definir estos centros como "escuelas de democracia" donde se fomenta el pensamiento crítico, la igualdad de oportunidades y el respeto al debate.

El Rector también advirtió sobre los riesgos de reducir la universidad a un "mero instrumento económico", en consonancia con su discurso mantenido ante la llegada de instituciones privadas a Asturias. Frente a ello, defendió un modelo de servicio público "orientado a transformar su comunidad, abrir oportunidades y contribuir al progreso de la sociedad". "La universidad útil es la que sirve a las personas", insistió, enmarcando este debate en el contexto europeo. A su juicio, "las universidades europeas son mucho más que agentes de competitividad, ya que constituyen pilar y fuente de la propia idea de Europa".

La dimensión europea estuvo muy presente en el acto, especialmente por la colaboración entre Oviedo y Rouen en la alianza Ingenium. En este sentido, Villaverde señaló que "Europa no se construye únicamente en los tratados", sino también "en sus aulas, laboratorios y bibliotecas".

Durante la ceremonia, su padrino académico, Éric Dargent, destacó que su elección fue "obvia" por su "prestigio académico" y su contribución a la internacionalización, subrayando además que Villaverde "encarna plenamente el espíritu europeo" de una universidad "comprometida y abierta al mundo".