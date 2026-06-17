Santa Bárbara negocia con Indra "unir al sector", aunque mantiene su litigio por los contratos de Defensa

Santa Bárbara ha recurrido las resoluciones que adjudicaron los programas especiales de modernización de Defensa "ATP Ruedas" y "ATP Cadenas" a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según han confirmado a EFE fuentes de la empresa.

La misma fuente explica que el recurso presentado en la Audiencia Nacional es procedimental, ya que se cumplía el plazo legalmente establecido para la impugnación de estas resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santa Bárbara indica también que se están produciendo conversaciones con Indra con el propósito de unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España, y "confía en el resultado de las gestiones que se están realizando".

Para la empresa contratista de Defensa la UTE entre EM&E e Indra no tienen capacidad para desarrollar estos programas.

Santa Bárbara presentó en enero un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender los 3.002 millones en préstamos adjudicados a los programas de obuses autopropulsados por parte del Gobierno a dicha UTE, que fue rechazado el pasado mes de abril.

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Estos créditos fueron concedidos en 2025 a la UTE, con la que ambas compañías se adjudicaron un total de 1.821 millones de euros para los programas de cadenas y 1.181 millones para los de obuses de ruedas.