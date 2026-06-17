Los taxistas asturianos se unen para denunciar a las plataformas VTC por competencia desleal

El sector del taxi en Asturias empieza a organizarse para hacer frente a la «competencia desleal» de las plataformas VTC y defender su actividad. Asociaciones de taxistas de la región se han unido y ya trabajan de manera coordinada para denunciar posibles irregularidades de vehículos de alquiler con conductor, sobre todo vinculadas a la captación de clientes en la vía pública o a la prestación de servicios urbanos.

El Principado de Asturias ya ha abierto un expediente sancionador a la plataforma Uber a los pocos días de su desembarco en la región el pasado mes de mayo. La Consejería de Movilidad investiga a la plataforma por prestar servicios de transporte urbano (con origen y destino dentro del mismo municipio) sin contar con la autorización autonómica necesaria.

Las asociaciones de taxistas reclaman que el control sea efectivo. En esa línea, la Federación Asturiana Sindical del Taxi (FAST) y la Asociación de Empresarios de Auto Taxi del Principado de Asturias (ASOTAXI) celebraron una asamblea conjunta extraordinaria para informar al sector de la situación generada en Asturias tras la implantación de nuevas plataformas de transporte y para analizar las posibles respuestas legales, institucionales y sectoriales ante este nuevo escenario.

Expedientes de denuncia

Según fuentes de las asociaciones de taxis, la reunión «sirvió para reforzar una posición de unidad entre las dos organizaciones representativas del taxi asturiano y para trasladar un mensaje claro a sus afiliados: el sector no va a permanecer inmóvil ante prácticas que puedan alterar gravemente el equilibrio del transporte de viajeros en la región». En este sentido, FAST y ASOTAXI apuntaron que ya trabajan de manera coordinada en la elaboración de expedientes de denuncia sobre posibles irregularidades vinculadas a la actividad de vehículos de alquiler con conductor, especialmente en lo relativo a captación de clientes en vía pública, estacionamientos orientados a la búsqueda de demanda y prestación de servicios que pudieran exceder el marco legal vigente.

Ambas entidades consideran que el futuro reglamento autonómico será una herramienta «decisiva» para ordenar la actividad en Asturias y delimitar con claridad el ámbito de actuación de estas plataformas, «que debe ajustarse estrictamente al transporte interurbano y no derivar, en la práctica, en fórmulas de competencia desleal frente al taxi», señalaron las organizaciones de taxistas.

Más controles

La estrategia común pasa también por redoblar la interlocución con las administraciones públicas para exigir «una actuación firme» por parte de la Inspección de Transportes, así como «una mayor implicación» de los Ayuntamientos y de las Policías Locales, con el fin de reforzar los controles en la vía pública y activar medidas efectivas frente a cualquier actuación contraria a la normativa.

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FAST y ASOTAXI destacaron que el taxi asturiano constituye "un servicio público esencial" del que dependen miles de profesionales y familias en la comunidad autónoma. Por ello, advierten de que utilizarán todos los instrumentos legales, administrativos e institucionales a su alcance para defender al sector y exigir un marco normativo que garantice «una competencia leal y la viabilidad del taxi en Asturias».