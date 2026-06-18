Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 18 de junio de 2026

Oviedo

Conferencia de Manuel Romera sobre la situación financiera internacional

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, una conferencia sobre la situación financiera en un panorama político cada vez más complejo, impartida por Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de IE Universidad, experto en análisis contable y valoración de empresas. Lo presentará Cecilia Canteli, directora del Advanced Management Program (AMP), de IE Business School en Asturias.

Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) presenta, a las 18.00 horas, un acto sobre la XXVII Travesía Degaña-Ibias Memorial Vega. La actividad contará con las intervenciones de Jaime Gareth Flores, secretario del Club Ciclista BTT El Rozón; Miguel Ángel Fernández Méndez, presidente de la entidad, y Manuel Prieto, presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Centro Social Buenavista

El Centro Social Buenavista finaliza hoy la exposición «Acción sin fronteras», una muestra dedicada a un proyecto de cooperación desarrollado en Guatemala para promover la agroecología y mejorar la seguridad alimentaria de mujeres indígenas. La exposición puede visitarse en el horario habitual de apertura del centro social.

Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrece a las 19.30 horas una representación de «Maharajá», zarzuela en un acto con música de Guillermo Martínez y libreto de Maxi Rodríguez. La producción, estrenada en este mismo escenario en 2017, contará con la participación de Oviedo Filarmonía y del Coro Capilla Polifónica «Ciudad de Oviedo».

Teatro Filarmónica

El Teatro Filarmónica presenta a las 20.00 horas una nueva sesión del ciclo de cine RADAR con la proyección de «Sorella di Clausura», dirigida por Ivana Mladenovic. El filme, coproducido entre Rumanía, Serbia, Italia y España, narra la historia de Stela, una mujer cuya obsesión por un músico balcánico comienza a marcar el rumbo de su vida. La cinta ha sido reconocida con el premio a la mejor dirección en el Festival de Sarajevo y el premio CIMA en el Festival de Gijón.

Auditorio Príncipe Felipe

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 20.00 horas el concierto de Vetusta Jazz con AKNOT (Adra Karim, Marco Martínez e Ian Morris), dentro de la programación de la Oficina Municipal de la Candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y Oviedo Jazz Europa. El trío, formado por órgano Hammond, guitarra y batería, propone una mezcla de jazz tradicional, blues, góspel y funk con un fuerte componente de improvisación.

Edificio histórico de la Universidad

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo inaugura a las 18.30 horas la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García con la poesía de Aurelio González Ovies. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. El acto inaugural incluirá además un recital en torno a los versos de González Ovies. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Biblioteca La Granja

La Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja) acoge a las 19.00 horas la presentación del libro «Juan el inconstante», en un acto que contará con la participación del escritor Adalberto Ortiz Ávalos, el ilustrador Gabriel Pacheco y la narradora invitada Beatriz Sanjuán.

Festival Internacional del Humor

El Festival Internacional del Humor (FIHU) programa a las 18.00 horas varias actividades:_un taller de risoterapia en el Centro Social Cristo II, la charla «Humorgrafía, historia del humor en tiempos modernos», con María Ortiz, Javier Cuervo y Neto García del Castillo, en el Centro Social Ventanielles, y el cuentacuentos familiar «Bigotes caza ratones», a cargo de Azul y Verde, en el Centro Social Las Campas. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Escuela Municipal de Música

La plaza de Porlier presenta a las 18.00 horas la actividad participativa «¡Ven a tocar con nosotros!», organizada por la Escuela Municipal de Música dentro de los actos de su 30.º aniversario. La iniciativa invita a músicos de cualquier nivel a sumarse a una gran agrupación callejera llevando su instrumento y atril para interpretar conjuntamente las partituras facilitadas por la organización.

Colegio Público Ventanielles

El Colegio Público de Ventanielles ofrece, a las 18.00 horas, el cuentacuentos «El príncipe ceniciento», a cargo de Puppy’s. La actividad cuenta con aforo limitado y requiere inscripción previa, en la biblioteca José María Laso Prieto (Ventanielles), con un máximo de dos personas adultas por cada niño.

Presentación literaria

La Librería Kafka & Co. acoge a las 19.30 horas la presentación de la trilogía «Los Zarapayeiros por Asturias», de Fernando López-Cancio. La colección reúne los títulos «Los Zarapayeiros y el misterio de las manzanas», «Los Zarapayeiros y los espumeros que seguían la corriente» y «Los Zarapayeiros y el patarico que no veía tres en un burro», una serie de aventuras inspirada en el imaginario y las tradiciones asturianas.

Gijón

Feria del Libro de Gijón

Sigue hoy la Feria del Libro de Xixón. El horario de apertura de las casetas, ubicadas en la calle Tomás y Valiente y en el Paseo de Begoña, será de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los hilos temáticos de la feria son «El fútbol que une», «Geópolis», «Narrativas del colapso», «Nuevos laberintos de la fantasía», «Puro cuento»_y «Salud mental. El dolor que no duele». Y algunas citas de la jornada son las siguientes: sesión de cuentacuentos con Ana Capilla en la carpa Alborá, a las 17.00 horas; a las 17.15 horas, en el Antiguo Instituto, Peio H. Riaño hablará sobre «Escribir una historia, robar un cuadro», con presentación de su libro «Marquesa: el mayor robo de arte de la historia de España» (Antonio Machado, col. La balsa de la medusa, 2026);_la ovetense Carmen Amil presenta en la Escuela de Comercio a las 17.30 horas «A doce pasos de ti» (Versátil, 2026), en conversación con Sara Winnington; el gijonés Paco Álvarez presenta a las 17.30 horas, en la carpa Atalaya, su libro «Coses que facer en Xixón cuando tas muertu» (Impronta, 2026), V Premiu Novela Curtia «Andrés Solar Santurio», en conversación con Arantxa Margolles; el ovetense Rafael Rodríguez Valdés estará en la Carpa Alborá con su libro «El motor de la historia» (Trabe, 2026), en conversación con Carlos Gordon, a las 18.00 horas; la avilesina Nerea Erimia estará en la Escuela de Comercio con su obra «Literariamente tuya» (Planeta, 2026), en conversación con Sara Winnington, a las 18:15 horas; a las 18.30 horas, en la Carpa Atalaya, Ana Santos presenta «Sembrar palabras. El despertar intelectual de las mujeres» (Espasa, 2025), Premio Espasa 2025, en conversación con Lucía Rodríguez Olay, un acto en colaboración con la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón; a las 19.00 horas, en la Carpa Alborá, Carlos Sisí presenta «Los caminantes 6» (Minotauro, 2026), en conversación con Jorge Iván Argiz;_también a las 19.00 horas Noemí Muñiz habla en la Escuela de Comercio sobre su obra «Si tú supieras» (Esencia, 2026), en conversación con Sara Winnington; a las 19.15 horas habrá un coloquio sobre fútbol y literatura con Marta San Miguel y Javier Aznar, en el Patio del CCAI; a las 19.45 horas, en la Carpa Atalaya Ana Oncina habla sobre «Planeta Manga: Just Friends (Planeta Cómic, 2021) la experiencia de una autora española con el manga japonés». (Premio Plata a Mejor Obra Extranjera en los Japan International Manga Awards que otorga el Ministerio de Cultura Japonés por «Just Friends»), en conversación con Jorge Iván Argiz; a las 20.00 horas, en la Carpa Alborá, Félix Fernández de Castro presenta «Mutti» (Consonni, 2026), en conversación con Toni Segarra; en la Escuela de Comercio tendrá lugar un coloquio sobre «Traducir fantasía y ciencia ficción», con Rebeca Cardeñoso, Aitana Vega, Cristina Macía, Marta Carrascosa Cano y Javi G. de Hita, moderado por Julia Pozuelo; a las 21.15 horas, en el patio del Antiguo Instituto, se llevará a cabo un encuentro entre los autores Roger Mateos «El verano de los inocentes» (Anagrama, 2025) y Aroa Moreno, «Mañana matarán a Daniel» (Random House, 2025), en conversación con Peio H. Riaño, y finalmente en la Carpa Atalaya, a las 20.30 horas, Marta San Miguel presenta «Última escala» (Libros del Asteroide, 2026), en conversación con Rafa Gutiérrez Testón.

Visita guiada en torno a la sidra

Hoy en el Palacio de Revillagigedo hay una nueva visita guiadas monográfica a una de las vitrinas de la exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea». Será a las 18.00 horas y la protagoniza Luis Benito García Álvarez (Cátedra de la Sidra), en torno a «La cultura sidrera asturiana: elementos materiales para un patrimonio inmaterial». Luego, a las 18.30 horas, seguirá en el Palacio de Revillagigedo la última de las «Conversaciones» en torno a la arqueología de la dieta mediterránea, en la que el propio Luis Benito García y Susana González Reyero (científica, titular en el Instituto de Historia-CSIC) hablará sobre «Comer y beber juntos: el papel social de la comida».

Escuela de Comercio

Hoy tendrá lugar un taller de videojuegos bajo el título «Entender, prevenir y equilibrar», organizado por el Servicio de Estrategia de Ciudad Inteligente y Sostenible. Dará comienzo a las 17.00 horas, hasta las 19.00 horas. Se trata de una formación práctica dirigida a familias y jóvenes para comprender el entorno del gaming y fomentar un uso saludable, equilibrado y consciente. También a las 19.00 horas, en la caseta 11-Impronta, en la plaza del Parchís, José Luis Argüelles firmará su libro «Acercamientos naturales».

Museo Casa Natal de Jovellanos

«La apócrifa historia del Hércules enamorado y de su león emasculado. Notas para el viaje», es el título de la charla que hoy ofrece, a las 19.00 horas, en el Museo Casa Natal de Jovellanos Ignacio Somovilla (especialista en arte y jardinería) dentro del programa «La colección al detalle». Un ciclo de conferencias que tiene como objetivo proponer nuevas lecturas de las obras que integran la colección permanente del museo.

Escuela de Comercio

Hoy se inaugura, a las 17.00 horas, la exposición «El cuidado a través de sus vestigios», una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio de 2026. David González Pando es el autor de una muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el neolítico hasta 1975.

Centro Municipal de El Coto

Con entrada libre, hoy tendrá lugar la función final de curso de la Academia de Teatro Emilio Méndez. Será a las 18.30 horas.

Ateneo de La Calzada

Dentro del programa Arte en el Barrio, a las 19.00 horas habrá actuación musical con el dúo «Antón Menchaca», con Belén Antón, voz, y Pedro Menchaca, guitarra. Entrada libre.

Centro Municipal de El Llano

Organizado por la Universidad Popular, tendrá lugar una charla divulgativa sobre «Mujeres en diferentes culturas del mundo», a cargo de Luz María Rodríguez Vidal, guía de media montaña UIMLA y abogada, dentro del Foro de Mujeres El Llano. Actividad de acceso libre hasta completar aforo. Será a las 19.00 horas.

Teatro de la Laboral

A las 19.30 horas da comienzo en el teatro de la Laboral el Festival fin de curso de Mares Danza «Érase una vez», un viaje por los escritores más relevantes de la historia.

Avilés y comarca

Club de lectura

El club Bances Candamo cierra el curso en la Casa de Cultura, a las 17.00 horas, con un encuentro sobre «El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes», de Tatiana Țîbuleac, novela sobre las relaciones maternofiliales, el amor y el perdón.

Lectura en Los Canapés

La Biblioteca de Los Canapés acoge a las 18.00 horas un taller infantil de animación a la lectura, impartido por La Caracola. Está dirigido a público de entre 4 y 8 años, con 25 plazas e inscripción previa en la propia biblioteca.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas «El agente secreto», en versión original con subtítulos en español. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pueden adquirir en taquilla y en la web del centro.

Experiencia inmersiva

El Palacio de Valdecarzana acoge a las 19.00 horas «Sentir Avilés», una propuesta con vídeos y charla-coloquio. Las invitaciones se recogen en Rivero 28, Moda y Arte, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Baile para jóvenes

El Espacio Joven de Avilés organiza en el Edificio Fuero, en la calle Fernando Morán, una nueva sesión de «Espacio de baile». La actividad se desarrolla de 17.00 a 19.00 horas y está dirigida a jóvenes de 16 a 30 años.

Avilés Medieval

La visita guiada «Avilés Medieval» sale a las 11.30 horas desde el exterior de la Oficina de Turismo. El recorrido incluye la capilla de Las Alas. El precio es de 10 euros, con reserva previa, y los niños de hasta 11 años entran gratis.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. Hoy, a las 17.00 horas, habrá concurso de escanciadores en la plaza Reuejo. A las 19.00 horas, en el parque Jovellanos, actuará «Petit Pop».

Cine en Langreo

El ciclo del «Cine de los Jueves» regresa al teatro José León Delestal con uno de los platos fuertes de la temporada. Hoy, a las 20.00 horas, se proyectará en versión original con subtítulos en castellano, la película, «La Grazia», del director italiano Paolo Sorrentino. El precio de la entrada es de 4 euros.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el Hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra «Ars longa, vita brevis» en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística «Ars Longa, vita brevis», que impulsa la asociación cultural «L’Enguedeyu». Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Exposición «Espacios Naturales» en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano» en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Noticias relacionadas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.