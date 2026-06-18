Los ayuntamientos asturianos tendrán hasta 2028 para ejecutar los fondos europeos de Transición Justa: unos 15 proyectos podrán adherirse a la medida

Los municipios asturianos ubicados en zonas de transición justa tendrán dos años más para ejecutar sus proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales subvencionados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ampliación del plazo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) da aire a las administraciones locales, que veían como el plazo inicial del 30 de junio se iba acercando.

El Instituto para la Transición Justa estima que la medida beneficiará a unos 60 proyectos en toda España, con 70 millones de euros adjudicados. Si no se hubiera ampliado el plazo, los Ayuntamientos hubieran tenido que reintegrar los anticipos recibidos, dejando estas actuaciones a media obra.

En el caso de Asturias, esta medida podría beneficiar a alguno de los 15 proyectos municipales que se acogieron a la convocatoria de las ayudas gestionadas por el Instituto para la Transición Justa (ITJ).

La actuación de mayor volumen económico se localiza en Tineo, donde se concedieron 3,5 millones de euros para la reutilización y rehabilitación de edificios y espacios vinculados a la antigua central térmica del Narcea y su poblado. En el mismo concejo se financió además la rehabilitación de un edificio municipal destinado a reforzar la prestación de servicios públicos, con una ayuda de 829.841 euros, lo que eleva la inversión total en Tineo por encima de los 4,3 millones de euros.

También destacan los proyectos aprobados en Aller, donde se concedieron casi dos millones de euros para dos actuaciones: la creación de un centro de gestión de residuos municipal y el desarrollo de un centro de servicios y digitalización ganadera, orientado a modernizar el sector agroganadero local.

En Morcín, las ayudas alcanzaron también cerca de dos millones de euros, repartidos entre la rehabilitación de las antiguas escuelas de Mazas como centro energético y la recuperación del histórico edificio de las Tolvas del Monsacro, uno de los elementos más representativos del patrimonio minero del concejo.

Por ejemplo, una obra ya finalizada en Asturias con cargo a estos fondos es la recuperación urbanística y ambiental del parque de la Ería, en Lena. La inauguración de los trabajos se llevó a cabo en abril.

“La reordenación de plazos evita perjuicios graves y de difícil reparación para los entes locales y garantiza la eficiencia en la asignación y uso de recursos públicos sin alterar hitos ya cumplidos y, por ende, la percepción de desembolsos de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por parte del Reino de España, lo que justifica la proporcionalidad del cambio normativo”, establece la resolución.

Las administraciones locales que quieran beneficiarse de esta ampliación tendrán que solicitarlo por escrito al Instituto de Transición Justa antes del 30 de junio. El nuevo plazo se establece como máximo el 30 de junio de 2028, teniendo que justificarse la actuación a más tardar el 31 de agosto de 2028.