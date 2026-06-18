La Cámara de Comercio presenta a Barbón su plan para "engrandecer Asturias" y crear 45.000 empleos hasta 2035

La Cámara de Comercio acaba de lanzar el "Plan de Acción 2035: engrandecer Asturias", un documento que Carlos Paniceres, su presidente, junto con el vicepresidente de la entidad, José Manuel Ferreira, le presentaron este jueves a Adrián Barbón. Se trata de un paquete de medidas que ambos definieron como de "interés para todos". "Queremos que en los próximos 9 años Asturias tenga más talento y mejor productividad", explicó Paniceres.

Entre los objetivos cuantitativos del plan, ya adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, figura el aumento de entre 30.000 y 45.000 personas ocupadas, la mejora de entre cuatro y seis puntos en la tasa de actividad y un crecimiento del PIB asturiano de entre el 22% y el 26% hasta 2035. "Con ese porcentaje en 9 años podríamos garantizar el sistema económico asturiano", explicó Ferreira, quien matizó que si bien el sistema "no está en crisis" sí que es "muy frágil". "Asturias tiene una población muy envejecida y tenemos que trabajar para mejorar nuestro tejido empresarial", subrayó.

El escrito plantea una estrategia orientada a impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión territorial. El objetivo, según la institución, no es solo crecer, sino hacerlo de forma "sostenible, equilibrada y con capacidad para generar oportunidades duraderas".

La Cámara subraya que se trata de una propuesta basada en la "responsabilidad institucional" y la "lógica económica", con vocación de alcanzar amplios consensos políticos y sociales, por eso prevén trasladar el documento al resto de grupos parlamentarios. "Tenemos que conseguir consensos", enfatizó Paniceres.