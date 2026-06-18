La Cámara de Oviedo avala la propuesta de la patronal para paliar el absentismo laboral: "Amenaza al sistema productivo"

"El absentismo laboral es una de las principales amenazas para el sistema productivo". Rotundo se mostró este jueves el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien advirtió de que las cifras actuales, disparadas tras la pandemia, resultan "espeluznantes" y suponen un coste que está "poniendo en riesgo el sistema". En este contexto, Paniceres consideró "razonable" la pospuesta de la patronal nacional CEOE para que la Seguridad Social asuma el pago de prestaciones y cotizaciones durante los primeros quince días de baja, un gasto que actualmente recae sobre las empresas.

Paniceres, quien se pronunció tras reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, insistió en que el debate debe abordarse "sin demagogias" y desde el "sentido común", subrayando que el derecho de los trabajadores a estar enfermos y percibir una prestación es incuestionable. No obstante, advirtió de un "cambio cultural" en la percepción de las bajas laborales. "Ahora se dice 'voy a coger la baja', cuando en realidad la baja te la da un médico, no la coges tú", expuso a modo de ejemplo.

El responsable de la Cámara de Comercio de Oviedo recalcó que el problema no es menor y que las cifras actuales "no responden a una realidad", además de insistir en el incremento del absentismo entre los trabajadores más jóvenes. En este escenario, señaló que el propio Ministerio de Seguridad Social está "muy preocupado" por unos costes que afectan directamente a la competitividad empresarial.

Todo esto en un contexto en el que la Cámara de Comercio acaba de lanzar el "Plan de Acción 2035: engrandecer Asturias", un documento que Paniceres, junto con el vicepresidente de la entidad, José Manuel Ferreira, le presentaron este jueves a Adrián Barbón. Se trata de un paquete de medidas que ambos definieron como de "interés para todos". "Queremos que en los próximos 9 años Asturias tenga más talento y mejor productividad", explicó Paniceres.

Un plan para Asturias

Entre los objetivos cuantitativos del plan, ya adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, figura el aumento de entre 30.000 y 45.000 personas ocupadas, la mejora de entre cuatro y seis puntos en la tasa de actividad y un crecimiento del PIB asturiano de entre el 22% y el 26% hasta 2035. "Con ese porcentaje en 9 años podríamos garantizar el sistema económico asturiano", explicó Ferreira, quien matizó que si bien el sistema "no está en crisis" sí que es "muy frágil". "Asturias tiene una población muy envejecida y tenemos que trabajar para mejorar nuestro tejido empresarial", subrayó.

El escrito plantea una estrategia orientada a impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión territorial. El objetivo, según la institución, no es solo crecer, sino hacerlo de forma "sostenible, equilibrada y con capacidad para generar oportunidades duraderas".

La Cámara subraya que se trata de una propuesta basada en la "responsabilidad institucional" y la "lógica económica", con vocación de alcanzar amplios consensos políticos y sociales, por eso prevén trasladar el documento al resto de grupos parlamentarios. "Tenemos que conseguir consensos", enfatizó Paniceres.

Duro Felguera

En paralelo a la celebración de la junta de accionista de Duro Felguera, Paniceres también se refirió a la situación de la empresa y a la posible venta de su taller de Barros (Langreo) a Indra para la instalación de una segunda fábrica de vehículos militares. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo pidió "altura de miras" a las partes para que la operación prospere, al considerar que se trata de una "oportunidad que Asturias no puede perder".

Paniceres reclamó a la empresa asturiana un "esfuerzo por intentar acercar posiciones", recordando su "deuda económica y moral con todos los asturianos", mientras que instó a Indra a mantener su interés en el proyecto. Además, abogó por encontrar un "punto de equilibrio en el precio" de las instalaciones.

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Paniceres señaló además que el presidente del Principado le trasladó su implicación “al cien por cien” para evitar que el proyecto se escape de la región. El máximo responsable de la Cámara confió en que la operación se materialice y permita generar "miles de empleos en los próximos años", reforzando así el tejido industrial asturiano.