La campaña universitaria de donación de sangre en Oviedo deja 942 extracciones y 279 nuevos colaboradores

A Silvia Prado Rodríguez, estudiante de cuarto curso del Grado de Logopedia, le inculcó el acto de donar sangre un profesor que tuvo en Primaria. "Era de los asturianos que más donaba y me quedó grabado; cuando cumplí los 18 años fui con una amiga a donar", explica la joven, que este jueves se convirtió en una de los tres ganadores de la campaña de donación universitaria junto a Daniel Solares, alumno del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, y Carla Otero, estudiante de segundo curso del Grado de Biología. Además, han sido distinguidos con los diplomas de solidaridad las facultades de Biología y la de Economía y Empresa.

El acto de fin de campaña celebrado este jueves en el Edificio Histórico de la Universidad contó con la participación, además de los premiados, de Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad; María Teresa Díaz Campomanes, directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias (CCSTA), Pablo Mata, coordinador de Extracciones del centro, y los representantes de asociaciones y hermandades de donantes de sangre del Principado de Asturias, Gijón, Avilés y Corvera.

López Muñiz destacó, durante su intervención, "la extraordinaria generosidad y compromiso que el estudiantado de la Universidad de Oviedo demuestra año tras año con esta campaña, contribuyendo con un gesto sencillo pero esencial para salvar vidas". El vicerrector agradeció asimismo la implicación de los centros universitarios, cuya colaboración resulta "fundamental para consolidar una cultura de solidaridad y participación que trasciende las aulas y refuerza el compromiso social de nuestra institución".

La campaña universitaria de donación de sangre ha finalizado este curso con un total de 942 donaciones y 279 nuevos donantes incorporados al registro. Estas cifras evidencian la consolidación de una iniciativa plenamente asentada en la comunidad universitaria y la capacidad de la Universidad de Oviedo para movilizar cada año a centenares de estudiantes, docentes y miembros del personal técnico, de gestión y de administración y servicios en favor de una causa esencial para el sistema sanitario.

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Este año, la campaña tuvo un reconocimiento especial para las facultades de Biología y de Economía y Empresa. Beatriz Caballero, vicedecana de Estrategia Académica y Calidad de la Facultad de Biología, y Carmen Benavides, decana de la Facultad de Economía y Empresa, recogieron los diplomas a la solidaridad en representación de ambos centros.